Diễn biến MỚI trong vụ 15 người ở Điện Biên nhập viện cấp cứu sau khi ăn bún

Đời sống 09/09/2023 11:16

Vào ngày 8/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận và điều trị cho 15 người nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, liên quan về vụ ngộ độc thực phẩm khiến 15 người phải nhập viện cấp cứu, TP Điện Biên Phủ đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có liên quan nhằm xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Các bệnh nhân bị ngộ độc đều cho biết đã ăn món ăn liên quan đến bún tại một số quán ăn trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Chiều 8/9, đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mà các bệnh nhân đã ăn.

Diễn biến MỚI trong vụ 15 người ở Điện Biên nhập viện cấp cứu sau khi ăn bún - Ảnh 1
15 người phải nhập viện cấp cứu trong ngày 8/9 do ngộ độc thực phẩm - Ảnh: Báo Lao Động

Tối 8/9, đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bún của gia đình ông Triệu Minh P (phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ) - nơi cung cấp nguyên liệu bún cho các quán ăn liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, tại cơ sở này vẫn còn khoảng 2 tạ bún đã sản xuất thành phẩm để cung cấp ra thị trường. Chủ cơ sở không xuất trình được cam kết an toàn thực phẩm; phiếu kết quả kiểm nghiệm đã hết hạn; điều kiện sản xuất chưa đảm bảo theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu bún tại cơ sở sản xuất gửi về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để tiến hành xét nghiệm. Đồng thời yêu cầu cơ sở sản xuất bún của gia đình ông Triệu Minh P tạm dừng sản xuất để hoàn tất thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh và chờ kết quả xét nghiệm mẫu bún.

Diễn biến MỚI trong vụ 15 người ở Điện Biên nhập viện cấp cứu sau khi ăn bún - Ảnh 2
Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, vào ngày 8/9, có 15 người phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên do ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ăn bún.

Theo đó có 6 bệnh nhân ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, các bệnh nhân còn lại ở phường Noong Bua, phường Nam Thanh và xã Thanh Minh... TP Điện Biên Phủ. Tất cả các trường hợp nhập viện đều ăn bún ở quán vào buổi sáng.

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