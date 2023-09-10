Công an quận Long Biên đang tạm giữ và lấy lời khai Lương Văn Toàn (25 tuổi, quê Yên Bái) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 10/9, Công an quận Long Biên đang tạm giữ Lương Văn Toàn (25 tuổi, quê Yên Bái) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tại trụ sở điều tra, Toàn khai từ tháng 4, anh ta từ quê đi Hà Nội để xin việc tại một công ty nhựa ở quận Long Biên. Tuy nhiên, thu nhập từ công việc này không đủ chi trả những cuộc cá độ, cờ bạc của Toàn.

Nợ nần, Toàn nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại một tiệm vàng ở phường Sài Đồng - gần nơi anh ta ở trọ.

Lương Văn Toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Công an phường Sài Đồng và người dân phối hợp bắt giữ đối tượng cướp giật tại tiệm vàng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 15h30 ngày 9/9, Toàn mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần dài, mang theo túi đến tiệm vàng V.V. Sau đó, nghi phạm vờ hỏi mua sợi dây chuyền vàng 5 chỉ rồi cướp giật, bỏ chạy.

Tuy nhiên, Toàn bị người dân và nhân viên của hàng khống chế, bắt giữ ngay tại hiện trường.

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