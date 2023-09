Thông tin MỚI trong vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng ở Hậu Giang

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào ngày 10/9, liên quan vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn An (33 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hiện Viện KSND thị xã Long Mỹ đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp thu thập chứng cứ để ra quyết định khởi tố để điều tra đối với Vũ Văn An. Đồng thời, xem xét xử lý nghiêm đối với những người có liên quan đến hành vi tổ chức tảo hôn cho An và bé G theo đúng quy định của pháp luật, nếu có.

VKSND thị xã Long Mỹ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên facebook và Báo Giao thông (ngày 1/9) với nội dung về việc một bé gái 14 tuổi đã mang thai 8 tháng với một thanh niên ngụ cùng địa phương, VKSND đã chỉ đạo điều tra viên tiếp nhận và xác minh tin nói trên.