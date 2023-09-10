Thông tin MỚI trong vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng ở Hậu Giang

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào ngày 10/9, liên quan vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn An (33 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

VKSND thị xã Long Mỹ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên facebook và Báo Giao thông (ngày 1/9) với nội dung về việc một bé gái 14 tuổi đã mang thai 8 tháng với một thanh niên ngụ cùng địa phương, VKSND đã chỉ đạo điều tra viên tiếp nhận và xác minh tin nói trên.

Hiện Viện KSND thị xã Long Mỹ đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp thu thập chứng cứ để ra quyết định khởi tố để điều tra đối với Vũ Văn An. Đồng thời, xem xét xử lý nghiêm đối với những người có liên quan đến hành vi tổ chức tảo hôn cho An và bé G theo đúng quy định của pháp luật, nếu có.

Bé gái hiện sắp đến ngày sinh nở nhưng không có cha mẹ, không có chỗ ở, không ai nương tựa, phải ở nhờ nhà người quen có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn ở tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả xác minh sơ bộ xác định, bé gái nói trên là L.N.G (14 tuổi, ngụ phường Thuận An, thị xã Long Mỹ).

Vụ việc của bé G được đăng tải trên mạng xã hội facebook - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng tháng 2/2022, hai mẹ con bé L.N.G (14 tuổi) đến nhà cậu của An tại khu vực Bình An, phường Bình Thạnh để chơi. Tại đây, G và An quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Khoảng một tháng sau, gia đình hai bên biết sự việc nên tổ chức "bữa cơm ra mắt" cho A và G chung sống với nhau. Cả hai tạm thời sống tại nhà cậu của An. Trong quá trình sống chung, mặc dù biết rõ G chỉ mới 14 tuổi nhưng An vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần.

Sau đó, cậu của An không cho sống chung nhà nữa nên cả hai đi làm công việc lượm ve chai và tiếp tục chung sống với nhau một thời gian dài tại phường Thuận An. Tuy nhiên mẹ của em G bỏ đi đâu không rõ.

Đến tháng 3/2023, G mang thai. Khoảng 3 tháng sau, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên G bỏ đi đến phường 5, thành phố Vĩnh Long, được một người dân thương tình cho ở nhờ. Sự việc G mang thai khi chưa đủ 16 tuổi được người dân phát hiện và đăng tải trên facebook, sau đó cơ quan chức năng vào cuộc.