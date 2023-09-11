Danh tính thi thể của học sinh lớp 11 tử vong dưới chân cầu ở Thanh Hóa

Đời sống 11/09/2023 10:41

UBND thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận có 1 trường hợp tử vong dưới chân cầu Kim Tân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 6h sáng ngày 11/9, khi người dân đi qua cây cầu Kim Tân (ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) thì phát hiện một người tử vong dưới chân cầu. Sự việc ngay sau đó được cấp báo đến chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng huyện Thạch Thành đã có mặt tại hiện trường để xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Danh tính thi thể của học sinh lớp 11 tử vong dưới chân cầu ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể nam sinh lớp 11 dưới gầm cầu - Ảnh: Báo Dân trí
Danh tính thi thể của học sinh lớp 11 tử vong dưới chân cầu ở Thanh Hóa - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, nạn nhân được xác định là em N.T.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

"Gia đình nạn nhân không đề nghị khám nghiệm tử thi, gia đình đang làm thủ tục mai táng cho nạn nhân tại quê nhà", vị lãnh đạo UBND thị trấn Kim Tân cho biết thêm.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Liên quan đến vụ cháy nhà dân (204/44 đường Thống Nhất, phường 10), danh tính 2 nạn nhân được xác định là bé gái P.T.B.T. (SN 2013) và bé trai P.T.B.P. (SN 2017).

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