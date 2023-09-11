Rùng mình với 5 lần hành hạ thiếu nữ 16 tuổi làm thuê ở Cà Mau, trong đó có bắt ăn thằn lằn sống

Đời sống 11/09/2023 06:10

Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau), Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) thừa nhận mình 5 lần hành hạ thiếu nữ 16 tuổi.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, bà N.T.T (ngụ cùng địa phương), là bà ngoại của N.T.B.V (16 tuổi), có nợ Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) 40 triệu đồng. Khoảng giữa tháng 5/2022, Kiểu nói với bà T. cho V. và Q. (11 tuổi, em trai V.) về nhà mình ở để trừ nợ. Q. đi biển, V. làm việc nhà và làm công tại xí nghiệp chế biến thủy sản ở địa phương (lương mỗi tháng V. nhận là 3,75 triệu đồng).

Rùng mình với 5 lần hành hạ thiếu nữ 16 tuổi làm thuê ở Cà Mau, trong đó có bắt ăn thằn lằn sống - Ảnh 1
Bà Kiểu còn bắt em V. ăn thằn lằn sống - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cụ thể, lần đánh đầu tiên trước Tết Nguyên đán 2023. Khi đó, Kiểu phát hiện V. lấy đồ của người khác trong xí nghiệp chế biến thủy sản nên bắt 1 con thằn lằn sống, buộc V. ăn và nói, nếu còn tái phạm sẽ phạt nặng hơn.

Sau đó khoảng 2 tháng, do V. lấy trộm 200.000 đồng nên Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V. Khoảng 1 tháng sau, do V. làm sai công việc, Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V. 3 ngày sau, V. để quần áo dơ vào thùng nước sinh hoạt trong nhà, Kiểu tát nhiều cái vào miệng V.

Lần thứ 5, vào ngày 7/9 vừa qua, Kiểu dùng tay đánh nhiều cái vào mặt V. khiến em té úp mặt vào cửa phòng ngủ. Sau đó, Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người, tát nhiều cái vào mặt V.

Đến khoảng 17 giờ ngày 7/9, V. trốn khỏi nhà Kiểu, về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang. Sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Rùng mình với 5 lần hành hạ thiếu nữ 16 tuổi làm thuê ở Cà Mau, trong đó có bắt ăn thằn lằn sống - Ảnh 2
Bé V. khóc kể lại những ngày tháng kinh hoàng khi ở làm thuê cho bà Kiểu - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh bé V. kể lại chuyện mình nhiều lần bị bà Kiểu đánh, đấm, đá vào nhiều vùng của cơ thể. Chịu không nổi những đòn tra tấn nên bé V. đã nhờ người giúp đỡ trốn về nhà mẹ ruột (mẹ ruột của V. cùng cha dượng sống ở Hậu Giang). 

V. kể lại câu chuyện bị hành hạ trên mạng xã hội với mong muốn mọi người giúp đưa bà ngoại và em trai mình (9 tuổi, đi tàu cá của chồng bà Kiểu) về Hậu Giang sinh sống.

Đến chiều ngày 8/9, Công an TT.Sông Đốc nhận được trình báo của một người hàng xóm về việc cơ thể của V. có nhiều vết thương. Gạn hỏi thì V. cho biết do bà Kiểu gây ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TT.Sông Đốc tiến hành xác minh và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà ngoại của em V. đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Qua làm việc với Cơ quan CSĐT, bà Kiểu thừa nhận hành vi đánh em V.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Vụ trẻ 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo tát vào mặt: Phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm

Vụ trẻ 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo tát vào mặt: Phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm

Sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập Bầu trời xanh cơ sở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai do cô L.T.T là giáo viên hợp đồng của Trung tâm phụ trách.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 14 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 44 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích