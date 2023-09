Sau đó khoảng 2 tháng, do V. lấy trộm 200.000 đồng nên Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V. Khoảng 1 tháng sau, do V. làm sai công việc, Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V. 3 ngày sau, V. để quần áo dơ vào thùng nước sinh hoạt trong nhà, Kiểu tát nhiều cái vào miệng V.

Đến khoảng 17 giờ ngày 7/9, V. trốn khỏi nhà Kiểu, về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang. Sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.

Bé V. khóc kể lại những ngày tháng kinh hoàng khi ở làm thuê cho bà Kiểu - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh bé V. kể lại chuyện mình nhiều lần bị bà Kiểu đánh, đấm, đá vào nhiều vùng của cơ thể. Chịu không nổi những đòn tra tấn nên bé V. đã nhờ người giúp đỡ trốn về nhà mẹ ruột (mẹ ruột của V. cùng cha dượng sống ở Hậu Giang).

V. kể lại câu chuyện bị hành hạ trên mạng xã hội với mong muốn mọi người giúp đưa bà ngoại và em trai mình (9 tuổi, đi tàu cá của chồng bà Kiểu) về Hậu Giang sinh sống.

Đến chiều ngày 8/9, Công an TT.Sông Đốc nhận được trình báo của một người hàng xóm về việc cơ thể của V. có nhiều vết thương. Gạn hỏi thì V. cho biết do bà Kiểu gây ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TT.Sông Đốc tiến hành xác minh và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà ngoại của em V. đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Qua làm việc với Cơ quan CSĐT, bà Kiểu thừa nhận hành vi đánh em V.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu để điều tra về hành vi hành hạ người khác.