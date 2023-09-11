Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà khiến 2 cháu bé tử vong: 'Có lẽ lúc phát hiện đám cháy, hai cháu bé đã ra đi'

Đời sống 11/09/2023 10:25

Liên quan đến vụ cháy nhà dân (204/44 đường Thống Nhất, phường 10), danh tính 2 nạn nhân được xác định là bé gái P.T.B.T. (SN 2013) và bé trai P.T.B.P. (SN 2017).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ cháy nhà cấp 4 tại hẻm 204 đường Thống Nhất (phường 10, quận Gò Vấp) khiến hai chị em (10-6 tuổi) mắc kẹt tử vong vào ngày 11/9, người đàn ông sống cách hiện trường khoảng 40 m cho biết vào thời gian trên ông nghe tiếng hô hoán "cháy, cháy..." từ những người hàng xóm nên tung cửa chạy đến. Lúc này, ngọn lửa đã đỏ rực, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ nhưng không nghe tiếng kêu cứu.

"Một số người phụ nhau dập lửa nhưng không nghĩ bên trong có người. Có lẽ lúc này hai cháu bé đã "ra đi". Số người khác phá cửa để tiếp cận bên trong nhưng thật sự không được. Phải đợi lực lượng PCCC đến", một nhân chứng kể lại.

Một người đàn ông khác cho biết vợ chồng trên đã thuê lại nhà sống ở đây đã hơn 10 năm, làm nghề mua bán cá. "Hai vợ chồng này hiền lành... Hôm nay thì họ rời nhà sớm hơn rồi xảy ra sự việc, thật sự là thương tâm", người đàn ông này chia sẻ.

Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà khiến 2 cháu bé tử vong: 'Có lẽ lúc phát hiện đám cháy, hai cháu bé đã ra đi' - Ảnh 1
Lửa bùng lên dữ dội tại nhà trọ ở hẻm 204 đường Thống Nhất (phường 10, quận Gò Vấp) - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào khoảng 3h ngày 11/9, khói lửa bùng phát tại căn nhà cấp bốn rộng chừng 20 m2 của ông Phạm Bình Phú, 32 tuổi, nằm trên đường Thống Nhất, phường 10. Lúc này trong nhà người lớn đi vắng, chỉ có đứa trẻ ngủ trên gác lửng.

Căn nhà cháy nằm ở khu dân đông đúc, cách đường lớn khoảng 200 m. Nhiều người dân sống bên cạnh đã mang bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Nhà chứa nhiều đồ đạc gia dụng, quần áo, nhất là thùng xốp dễ bắt lửa khiến hoả hoạn nhanh chóng bùng phát.

Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà khiến 2 cháu bé tử vong: 'Có lẽ lúc phát hiện đám cháy, hai cháu bé đã ra đi' - Ảnh 2
Hiện trường cháy bị phong tỏa để điều tra vụ cháy - Ảnh: VNExpress
Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà khiến 2 cháu bé tử vong: 'Có lẽ lúc phát hiện đám cháy, hai cháu bé đã ra đi' - Ảnh 3
Một người đàn ông khác cho biết vợ chồng trên đã thuê lại nhà sống ở đây đã hơn 10 năm, làm nghề mua bán cá - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hai xe chuyên dụng cùng 15 chiến sĩ tới hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng dập lửa, khống chế vụ cháy lúc khoảng 3h30. Cảnh sát phá cửa vào bên trong, song hai đứa trẻ đã tử vong. Toàn bộ tầng trệt và gác lửng cháy rụi. Bà Hoa, 56 tuổi, sống tại hiện trường, cho biết lửa cháy đỏ rực cả khu vực kèm sức nóng, nhiều hàng xóm tới cứu hộ song khó tiếp cận.

 

Theo cảnh sát, trước thời điểm cháy gần một giờ, bố mẹ hai trẻ đi chợ đầu mối Bình Điền (TP Thủ Đức) cách nhà hơn 10 km lấy hải sản về bán nên khóa cửa ngoài. Hỏa hoạn khi hai đứa trẻ đang ngủ, căn nhà có hai lối thoát hiểm trước và sau, song cửa đều bị khóa, việc cứu hộ ban đầu gặp khó. Nguyên nhân cháy có thể là chập điện.

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