Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn khiến 1 cô gái tử vong thương tâm

Đời sống 11/09/2023 09:33

Sáng ngày 11/9, trên tuyến đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào khoảng 7h30 ngày 11/9, trên tuyến đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ TNGT khiến một người phụ nữ tử vong.

 

Dựa vào camera hành trình trên ô tô ghi lại, vào thời điểm trên: xe máy BKS 37N1 - 653.20 do chị L.T.T.T (SN 1989, trú ở Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu, hướng từ ngoài sông Lam đi vào trung tâm TP Vinh.

Khi xe đi đến trước số 4, Phan Đăng Lưu thì có một ô tô con BKS 37A - 968.46 dừng bên đường mở cửa phía trước bên lái. Chiếc ô tô con CR-V bị hư hỏng cánh cửa trước bên lái sau cú va chạm với xe máy Do quá bất ngờ, chị T không đánh lái kịp nên đã đâm vào cửa ô tô con, sau đó văng ra phía giữa đường.

Đúng lúc này xe chở rác BKS 37N - 9735 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển cùng chiều chạy tới cán qua người, khiến chị T tử vong tại chỗ.

Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn khiến 1 cô gái tử vong thương tâm - Ảnh 1
Chị T không đánh lái kịp nên đã đâm vào cửa ô tô con, sau đó văng ra phía giữa đường - Ảnh: Báo Giao Thông
Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn khiến 1 cô gái tử vong thương tâm - Ảnh 2
Chiếc ô tô con CR-V bị hư hỏng cánh cửa trước - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào ngày 8/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tài xế ô tô mở cửa xe làm 2 người đi xe máy ngã ra đường. Cả 2 sau đó bị ô tô khác đâm trúng khiến một người tử vong, một người khác bị thương.

Cụ thể, một ô tô đỗ ở phố Tế Tiêu (đoạn đường đê Đáy) để trả khách. Xe này đỗ một nửa trên vỉa hè, phần còn lại vẫn nằm dưới lòng đường. Khi nam tài xế mở cửa ghế lái (phía giáp mặt đường) thì một xe máy có 2 người lao tới, đâm vào cửa xe. Hai người trên xe máy ngã ra đường. Lúc này một ô tô khác đi hướng ngược lại lao tới, đâm trúng họ.

Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn khiến 1 cô gái tử vong thương tâm - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc  xảy ra vào ngày 8/5 - Ảnh: Báo Dân trí

Liên quan tới sự việc, lãnh đạo UBND thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra chiều ngày 6/5. Người cầm lái xe máy trong vụ việc là nam giới, bị thương, còn người phụ nữ ngồi phía sau bị bánh ô tô chèn qua và tử vong sau đó.

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