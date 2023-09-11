Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 11/9, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đường tỉnh 768 khi xe chở rác va chạm với một xe máy do một phụ nữ điều khiển khiến bé trai T.H.H (7 tuổi, học sinh lớp 1 của một trường tiểu học trên địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) tử vong tại chỗ.

Xe chở rác va chạm với một xe máy do một phụ nữ điều khiển - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, khoảng 10h ngày 11/9, xe tải chở rác biển số 60C-244.85 lưu thông trên đường tỉnh 768, khi đến xã Tân An (gần khu vực trạm thu phí trên đường) thì bất ngờ va chạm với 1 xe máy chạy cùng chiều, do một người phụ nữ điều khiển chở theo 2 em nhỏ.