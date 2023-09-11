Đau lòng cảnh mẹ khóc ngất, cha ôm thi thể con trai 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong

Đời sống 11/09/2023 15:04

Vụ va chạm khiến xe máy của ba mẹ con ngã xuống đường, bé trai 6 tuổi bị xe chở rác cán qua người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 11/9, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đường tỉnh 768 khi xe chở rác va chạm với một xe máy do một phụ nữ điều khiển khiến bé trai T.H.H (7 tuổi, học sinh lớp 1 của một trường tiểu học trên địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) tử vong tại chỗ.

Đau lòng cảnh mẹ khóc ngất, cha ôm thi thể con trai 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong - Ảnh 1
Xe chở rác va chạm với một xe máy do một phụ nữ điều khiển - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, khoảng 10h ngày 11/9, xe tải chở rác biển số 60C-244.85 lưu thông trên đường tỉnh 768, khi đến xã Tân An (gần khu vực trạm thu phí trên đường) thì bất ngờ va chạm với 1 xe máy chạy cùng chiều, do một người phụ nữ điều khiển chở theo 2 em nhỏ.

Hậu quả của cú va chạm khiến 3 người trên xe máy cùng ngã xuống đường, khiến em T.H.H tử vong tại chỗ, hai mẹ con còn lại may mắn thoát nạn.

Đau lòng cảnh mẹ khóc ngất, cha ôm thi thể con trai 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong - Ảnh 2Đau lòng cảnh mẹ khóc ngất, cha ôm thi thể con trai 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong - Ảnh 3
Bé trai 6 tuổi bị xe chở rác cán qua người tử vong tại chỗ, hai mẹ con còn lại may mắn thoát nạn - Ảnh: Báo Lao Động
Đau lòng cảnh mẹ khóc ngất, cha ôm thi thể con trai 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong - Ảnh 4
Cha ôm thi thể con 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong bên đường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dựa vào clip của camera người dân quay lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn hướng đường cùng chiều đang có nhiều xe tải lưu thông, tuy làn đường hẹp nhưng xe chở rác chạy với tốc nhanh vượt lên các xe đi cùng chiều. Vì vậy, xe máy của người phụ nữ đã đi sát lề nhưng vẫn bị xe chở rác va chạm khiến xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Nhận được tin con bị nạn, người cha đã chạy ra hiện trường ôm thi thể con ngồi bên đường gào khóc gọi tên con khiến mọi người chứng kiến chạnh lòng.

Danh tính thi thể của học sinh lớp 11 tử vong dưới chân cầu ở Thanh Hóa

Danh tính thi thể của học sinh lớp 11 tử vong dưới chân cầu ở Thanh Hóa

UBND thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận có 1 trường hợp tử vong dưới chân cầu Kim Tân.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 9 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 24 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 39 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích