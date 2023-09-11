Vụ va chạm khiến xe máy của ba mẹ con ngã xuống đường, bé trai 6 tuổi bị xe chở rác cán qua người tử vong tại chỗ.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 11/9, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đường tỉnh 768 khi xe chở rác va chạm với một xe máy do một phụ nữ điều khiển khiến bé trai T.H.H (7 tuổi, học sinh lớp 1 của một trường tiểu học trên địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) tử vong tại chỗ.
Cụ thể, khoảng 10h ngày 11/9, xe tải chở rác biển số 60C-244.85 lưu thông trên đường tỉnh 768, khi đến xã Tân An (gần khu vực trạm thu phí trên đường) thì bất ngờ va chạm với 1 xe máy chạy cùng chiều, do một người phụ nữ điều khiển chở theo 2 em nhỏ.
Hậu quả của cú va chạm khiến 3 người trên xe máy cùng ngã xuống đường, khiến em T.H.H tử vong tại chỗ, hai mẹ con còn lại may mắn thoát nạn.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dựa vào clip của camera người dân quay lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn hướng đường cùng chiều đang có nhiều xe tải lưu thông, tuy làn đường hẹp nhưng xe chở rác chạy với tốc nhanh vượt lên các xe đi cùng chiều. Vì vậy, xe máy của người phụ nữ đã đi sát lề nhưng vẫn bị xe chở rác va chạm khiến xảy ra vụ tai nạn đau lòng.
Nhận được tin con bị nạn, người cha đã chạy ra hiện trường ôm thi thể con ngồi bên đường gào khóc gọi tên con khiến mọi người chứng kiến chạnh lòng.