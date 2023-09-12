Xe tải tông đuôi container khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm ở Hà Nội

Đời sống 12/09/2023 10:25

Xe tải lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã đâm vào đuôi xe đầu kéo, hậu quả, hai nạn nhân là mẹ con đi trên xe tải tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 12/9, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) cho biết, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với container khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 0h37 cùng ngày tại Km 187+250 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Xe tải tông đuôi container khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào thời điểm trên, xe tải BKS: 90C-038.XX do tài xế N.H.H. (SN 2000, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển chở theo mẹ ruột là bà L.T.H. (SN 1980), đang lưu thông theo hướng Ninh Bình đi Hà Nội. Khi tới vị trí trên thì húc vào đuôi xe container BKS: 37H-016.XX do tài xế N.A.T. (SN 1988, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển.

Va chạm mạnh khiến cabin xe tải biến dạng, hai người trên xe là anh N.H.H. và bà L.T.H. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội 3 đã cử CBCS xuống hiện trường phân luồng giao thông và phối hợp cùng các đơn vị chức năng Công an huyện Thanh Trì giải quyết vụ việc.

 

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