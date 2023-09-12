Nghệ An: Đi hái măng, vợ bất lực nhìn chồng bị nước cuốn trôi tử vong

Đời sống 12/09/2023 10:05

Chủ tịch UBND xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận: Một người dân tại địa phương vừa bị đuối nước trong lúc đi hái măng.

Theo thông tin từ báo Giao thông, vào tối ngày 11/9, lãnh đạo UBND xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, vào khoảng 13h ngày 11/9, anh Hà Văn P. (SN 1984) và vợ là chị L., trú ở xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, đi hái măng rừng.

Nghệ An: Đi hái măng, vợ bất lực nhìn chồng bị nước cuốn trôi tử vong - Ảnh 1
Chính quyền xã Đồng Văn và người dân đã dùng thuyền tổ chức tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Trong lúc hai vợ chồng ra con suối trên lòng hồ thủy điện Hủa Na ngồi nghỉ, anh P. xuống suối rửa chân, không may trượt và bị nước cuốn trôi.

Phát hiện chồng rơi xuống suối, người vợ chạy đến ứng cứu nhưng không kịp do dòng nước chảy xiết. Trong chốc lát dòng nước đã cuốn anh P. ra xa. Chị L. vừa khóc vừa chạy đi tìm người ứng cứu.

Nghệ An: Đi hái măng, vợ bất lực nhìn chồng bị nước cuốn trôi tử vong - Ảnh 2
Vợ anh P. (áo kẻ) chứng kiến cảnh chồng bị nước cuốn trôi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận được tin báo, chính quyền xã Đồng Văn và người dân đã dùng thuyền tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P. và bàn giao cho gia đình.

Để hỗ trợ gia đình chị L. lo thủ tục mai táng, UBND xã Đồng Văn hỗ trợ 3 triệu đồng; Công ty thủy điện Hủa Na hỗ trợ 10 triệu đồng và cộng đồng các doanh nghiệp thu mua lâm sản phụ hỗ trợ 3 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng 3 năm trước, con anh P. cũng bị rơi xuống ao cá gần nhà và tử vong.

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