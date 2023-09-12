Lạnh người trước lời khai của đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông ở An Giang

Đời sống 12/09/2023 09:24

Sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (sinh năm 1983) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi bị ném từ cầu Tôn Đức Thắng (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) xuống sông, sáng 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 11/9, Công an phường Bình Khánh (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 nam thanh niên đứng trên cầu Tôn Đức Thắng ném cháu bé khoảng 4 tuổi xuống sông Rạch Giá - Long Xuyên, rồi trốn thoát khỏi hiện trường.

Cháu bé đã may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (sinh năm 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (sinh năm 1984, con trai ông Thọ) đang điều khiển ghe (thuyền máy) chở lúa từ hướng xã huyện Thoại Sơn ra Sông Hậu kịp thời phát hiện và cứu sống.

Lạnh người trước lời khai của đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông ở An Giang - Ảnh 1
Đối tượng Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Long Xuyên và các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt nóng đối tượng đã ném cháu bé xuống sông. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Huỳnh Hồng Hải khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên.

Lạnh người trước lời khai của đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông ở An Giang - Ảnh 2
Anh Thành cùng người dân chăm sóc bé - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, kết quả điều tra bước đầu xác định, Huỳnh Hồng Hải có quan hệ tình cảm với T.T.V (sinh năm 1991, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh) một thời gian rồi chia tay nhau. Đến năm 2018, V lấy chồng và sinh được bé trai tên K (sinh năm 2019) nhưng vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải. Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời V xuống nhà ăn đám giỗ. V đã đưa con đi cùng. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/9, V kêu Hải chở bé K đi chơi. Hải chở bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (đoạn thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) rồi ném xuống sông Rạch Giá - Long Xuyên.

Ngay lúc đó, cha con ông Thọ điều khiển ghe chở lúa chạy tới kịp thời phát hiện và đưa bé K đưa lên bờ rồi cùng mọi người sơ cứu, chăm sóc. Nhờ đó, sức khỏe của bé đã ổn định. Chiều ngày 11/9, lực lượng Công an đã bàn giao K cho mẹ của bé.

Lạnh người trước lời khai của đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông ở An Giang - Ảnh 3
Ông Bùi Ngọc Thọ, cùng anh Bùi Hữu Thành (con trai ông Thọ) kể lại việc kịp thời cứu vớt cháu bé - Ảnh: Báo Người Lao Động

Là người chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Viết Thuận (sinh năm 1988, ngụ phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang) cho biết, lúc 10h50, anh Thuận điều khiển xe ô tô đi lên cầu Tôn Đức Thắng (hướng từ phường Bình Khánh đi phường Mỹ Hòa) thấy một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy chở theo một cháu bé dừng ở cầu Tôn Đức Thắng.

Sau đó, phát hiện cháu bé bị người đàn ông kia ném từ trên cầu xuống sông rồi bỏ đi, anh Thuận đã điều khiển ô tô quay lại và thấy cháu được người đi ghe vớt lên. Anh Thuận đã đến Công an phường Bình Khánh cung cấp thông tin.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra, Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.

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