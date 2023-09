Lãnh đạo xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một công nhân trong quá trình làm việc tại mỏ đá Minh Thành (xã Thanh Cao) không may bị rơi xuống núi tử vong.

Nạn nhân là B.V.C. (34 tuổi), trú tại thôn Sấu Hạ, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Nguyên nhân ban đầu của tai nạn được xác định là do anh C. đang leo núi để khai thác và dọn dẹp khu vực khai thác đá, nhưng bất ngờ bị tuột đầu mối buộc giữa dây an toàn và đai bảo hiểm, dẫn đến việc anh rơi xuống chân núi và tử vong.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo xã Thanh Cao, anh C. có vợ và 2 con nhỏ, vợ anh hiện đang bị thoát vị đĩa đệm không thể đi làm. Anh C. là lao động chính trong gia đình.

Anh C. trước đây làm việc tại mỏ đá Minh Thành nhưng đã nghỉ việc 3 tháng nay và đã rút bảo hiểm. Khi đi làm trở lại tại mỏ đá thì xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

