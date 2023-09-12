Một nam công nhân ở Hòa Bình rơi từ mỏ đá xuống tử vong: Vợ mất khả năng làm việc, 2 con nhỏ mất cha

Đời sống 12/09/2023 06:30

Lãnh đạo xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một công nhân trong quá trình làm việc tại mỏ đá Minh Thành (xã Thanh Cao) không may bị rơi xuống núi tử vong.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, vào ngày 11/9, lãnh đạo xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam công nhân trong quá trình làm việc tại mỏ đá Minh Thành (xã Thanh Cao) không may bị rơi xuống núi tử vong.

Nạn nhân là B.V.C. (34 tuổi), trú tại thôn Sấu Hạ, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Nguyên nhân ban đầu của tai nạn được xác định là do anh C. đang leo núi để khai thác và dọn dẹp khu vực khai thác đá, nhưng bất ngờ bị tuột đầu mối buộc giữa dây an toàn và đai bảo hiểm, dẫn đến việc anh rơi xuống chân núi và tử vong.

Một nam công nhân ở Hòa Bình rơi từ mỏ đá xuống tử vong: Vợ mất khả năng làm việc, 2 con nhỏ mất cha - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo xã Thanh Cao, anh C. có vợ và 2 con nhỏ, vợ anh hiện đang bị thoát vị đĩa đệm không thể đi làm. Anh C. là lao động chính trong gia đình.

Anh C. trước đây làm việc tại mỏ đá Minh Thành nhưng đã nghỉ việc 3 tháng nay và đã rút bảo hiểm. Khi đi làm trở lại tại mỏ đá thì xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

 

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