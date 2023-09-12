Hai bé trai tử vong là Lê Hữu Tài (15 tuổi), Lê Hữu Tính (6 tuổi), con chị Lê Thị Cum Bọ (40 tuổi, quê Tây Ninh).

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 12/9, Công an huyện Bình Chánh đang điều tra làm rõ vụ hai bé trai tử vong dưới ao nước trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B.

Hai bé trai được xác định là LHT (15 tuổi) và LHT (6 tuổi), con của chị Lê Thị Cum Bọ (40 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú huyện Bình Chánh).

Khu vực ao nước gần nơi ở của gia đình chị Cum Bọ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chị Cum Bọ cho biết gia đình được người thân cho ở tạm tại khu đất gần đường Kênh Trung Ương, xã Vĩnh Lộc B. Hằng ngày, chị Bọ làm nghề bóc dây điện ở nhà hoặc cùng chồng đi làm thuê làm mướn, hai con tự ở nhà chơi với nhau.

Chiều 11/9, hai vợ chồng chị đi làm giấy tờ ở huyện Bình Chánh. Đến gần 18h, chị thấy nóng ruột điện hàng chục cuộc mà con trai lớn không bắt máy.

Lo lắng, người mẹ đã gọi nhờ hàng xóm qua coi thì phát hiện hai đôi dép gần bờ ao và báo lại. Chị Cum Bọ vội cùng chồng chạy về và báo công an.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Bình Chánh, phối hợp lặn tìm phát hiện thi thể hai bé trai ở ao nước vào khoảng 0h sáng, ngày 12/9.

Thi thể hai anh em được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Đến gần trưa ngày 12/9, gia đình đã làm thủ tục nhận xác con đưa về quê mai táng.

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