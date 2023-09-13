Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở'

Đời sống 13/09/2023 07:10

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 23h ngày 12/9, tại căn chung cư mini cao 9 tầng ở số 37 trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo thông tin từ VTC News, vào rạng sáng 13/9, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ cháy tại ngôi nhà 10 tầng ở số 37 trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 

Hàng trăm cảnh sát PCCC&CNCH trong quá trình làm nhiệm vụ đã khá vất vả, do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong hẻm, gây khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Là một người dân sống trong tòa nhà, anh Nguyễn Công Huy (SN 1982) cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình anh chuẩn bị đi ngủ thì thấy khói đen bốc lên, kèm theo tiếng tri hô thất thanh của mọi người xung quanh nên vội chạy ra ngoài. Chung cư nơi gia đình anh đang sinh sống được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân, chia làm 45 căn hộ. 

"Gia đình tôi có 4 người, gồm vợ chồng và 2 con nhỏ. Sau khi chạy ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi khét kèm khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 1. Ngay lập tức, tôi chạy vào phòng hô hoán vợ con chạy thoát ra phía sau căn hộ, dùng thang dây và tụt xuống con ngõ phía sau tòa nhà. Thời điểm cháy, hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà nên nhiều người mắc kẹt, nhiều người bị thương khi cố nhảy thoát ra khỏi đám cháy", anh Huy chia sẻ.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở' - Ảnh 1
Anh Huy cùng chiếc thang dây dùng để thoát khỏi căn chung cư mini - Ảnh: Báo Dân trí

Là người đầu tiên chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Văn Minh (35 tuổi, ở phố Khương Hạ) cho biết, khoảng 23h30 ngày 12/9, anh đang ngủ ngửi thấy mùi khét, tưởng nhà bị cháy nên anh Minh vội bật dậy. Sau đó, anh nghe thấy tiếng hô hoán trong ngõ Khương Hạ, thì mới phát hiện có nhà cháy trong đó.

"Lúc tôi chạy ra ngoài thì đã thấy lửa đã bao trùm ở tầng 5 và tầng 6 ngôi nhà. Khoảng một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng rơi từ trên mái tôn vọng xuống cùng với tiếng kêu cứu của nhiều người", anh Minh nói.

Cũng theo anh Minh, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đã gọi cảnh sát tới, tuy nhiên do con ngõ đi vào hiện trường vụ cháy nhỏ hẹp, hàng chục xe chữa cháy không thể tiếp cận được gần hiện trường. Cảnh sát sau đó đã phải sử dụng xe máy chuyên dụng, kéo dây chữa cháy vào bên trong ngõ nhỏ.

"Khói đen khi đó bốc lên ngùn ngụt, khét mù cả một khu vực rộng. Do bên trong nhà nhỏ hẹp nên công tác chữa cháy càng gặp nhiều khó khăn", ông Lộc nói thêm.

Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở' - Ảnh 2
Anh Nguyễn Công Huy kể lại thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, là người may mắn sớm chạy thoát ra ngoài, N.V.L (18 tuổi) run run kể lại thời khắc "sống trong sợ hãi": "Khi nghe tiếng nổ và chuông báo cháy, mọi người la hét lớn. Bọn tôi chạy từ tầng 6 xuống bằng cầu thang bộ. Lúc đấy cầu thang đông đúc lắm. Chỉ biết chen nhau mà chạy".

Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở' - Ảnh 3Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở' - Ảnh 4Ám ảnh lời kể của nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở' - Ảnh 5
Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân trong vụ cháy ra ngoài hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dẫn thông tin từ báo Dân trí, bà Trang (40 tuổi, sống tại tầng 6 căn nhà xảy ra hỏa hoạn), kể vào khoảng 22h50, gia đình bà gồm 5 người đang ngủ thì bất ngờ mất điện. Sau đó, vợ chồng bà Trang nghe tiếng la hét thất thanh từ những phòng bên cạnh nên vội bật dậy kiểm tra. Lúc này, họ thấy khói bốc vào nhà nghi ngút.

Nhận thấy vụ cháy lớn tại tòa nhà, ông Trung (41 tuổi, chồng bà Trang) vội hô hoán gia đình tìm cách thoát nạn: "Ngay lúc đó, chồng tôi phá cửa lan can tầng 6 rồi đưa cả nhà xuống mái tầng 5 của nhà bên cạnh. Chỉ 2-3 phút, cả nhà 5 người đã xuống được nơi an toàn".

Bà cho biết gia đình thoát nạn nhanh chóng là nhờ chiếc thang hàng ngày dùng để thắp hương. Khi phá được lan can, ông Trung bắc thang xuống mái tầng 5 nhà hàng xóm, giúp cả gia đình thoát nạn. "'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở", bà Trang vẫn chưa hết sợ hãi.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Hàng chục người liều mạng nhảy từ tầng cao thoát thân, nhiều nạn nhân tử vong

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Hàng chục người liều mạng nhảy từ tầng cao thoát thân, nhiều nạn nhân tử vong

Từ 23h30 đêm 12/9, tại một chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong chung cư có nhiều người.

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