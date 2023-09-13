Từ 23h30 đêm 12/9, tại một chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong chung cư có nhiều người.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, từ 23h30 đêm 12/9, tại một chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong chung cư có nhiều người. Các nhân chứng cho biết, lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bên trong chung cư có nhiều người, họ nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu, la hét từ ngôi nhà bị hỏa hoạn.

Khu vực nhiều người dân bất chấp nguy hiểm nhảy để thoát nạn - Ảnh: Báo Dân trí Bảo vệ tòa chung cư mini trên cho biết, vụ cháy xuất phát từ tầng 1. Thời điểm cháy, trong tòa nhà có 45 hộ dân đang sinh sống. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, mới chỉ có khoảng 5 hộ dân thoát được ra ngoài. Lực lượng chức năng xuyên đêm dầm mình dưới mưa chữa cháy và cứu nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động các xe chữa cháy, phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 3-400m; lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa.

3h08, một nữ nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC đưa ra ngoài. Tới thời điểm này, sơ bộ có khoảng 6 nạn nhân được đưa ra từ chung cư và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện. 4h30, lực lượng chức năng và người dân tiếp tục đưa 3 nạn nhân (2 trẻ em và 1 người lớn) ra bên ngoài. Lúc này, trời đổ mưa to, nhân viên y tế vừa bế một cháu bé vừa hô lớn: "Cố lên con!... Cháu còn thở, mọi người cố lên!". Đến 4h42, lực lượng chức năng bắt đầu đưa các nạn nhân xấu số ra bên ngoài. Khoảng 6h10 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. Lực lượng chức năng tiếp tục đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet Dẫn thông tin từ báo An ninh và thủ đô, do hiện trường nằm trong ngõ sâu, nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 300 - 400m, lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa. Đến khoảng 2h sáng ngày 13-9, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong suốt quá trình cứu hỏa, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ nhiều người dân mắc kẹt bên trong ra ngoài. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại về người và tài sản. Công an thành phố đã phong tỏa hiện trường, rà soát các phòng từ tầng 9 xuống để tìm kiếm cứu nạn.

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