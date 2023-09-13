Thót tim giải cứu bé gái bị kẹt thang máy trong đêm ở Hà Nội

Đời sống 13/09/2023 06:10

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận vừa cứu hộ thành công vụ kẹt thang máy, giải cứu bé gái 11 tuổi bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 12/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận vừa cứu hộ thành công vụ kẹt thang máy, giải cứu bé gái 11 tuổi bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. 

Cụ thể, vào khoảng 23h05 ngày 11/9, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố báo tin có sự cố kẹt thang máy tại tầng 12, tháp B, Tòa nhà Hà Nội Paragon, Lô A3, KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

 

Thót tim giải cứu bé gái bị kẹt thang máy trong đêm ở Hà Nội - Ảnh 1
Cảnh sát PCCC&CNCH giải cứu bé gái 11 tuổi bị mắc kẹt bên trong - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy điều động điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ cho tổ chức trinh sát, trấn an tinh thần người đang mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng chìa khóa đa năng mở cửa thang máy nhưng cửa thang bị kẹt cứng.

Sau đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng banh cắt thủy lực cầm tay, banh cửa, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe tốt, ổn định tinh thần.

Nạn nhân là cháu gái tên T.B.T. (11 tuổi, ở tầng 12 của tòa chung cư Hà Nội Paragon).

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Theo chuyên gia, hành vi của nghi phạm không chỉ xâm phạm đến tính mạng bé mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, phẫn nộ trong dư luận trong dư luận xã hội.

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