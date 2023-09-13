TP Hà Nội vừa có thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào 23h50 ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Toà nhà bị cháy có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. Nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo TP Hà Nội, lực lượng công an Thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài - Ảnh: Báo Tiền Phong Thông tin ban đầu là có nhiều người tử vong trong vụ hỏa hoạn, nhưng chưa xác định con số chính xác - Ảnh: báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có 19 nạn nhân của vụ cháy được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, có 2 trường hợp tử vong ngoại viện, 1 bệnh nhân thở máy nguy kịch, 8 bệnh nhân nhi khoa, các cháu ổn định đang thở oxy, các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí, chấn thương.

"Ngay trong đêm khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã hội chẩn, phối hợp các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, chống độc để điều trị người bệnh. Đầu giờ sáng nay tiếp tục hội chẩn để phối hợp các chuyên khoa điều trị tốt nhất cho người bệnh", PGS Đào Xuân Cơ thông tin. Nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Người đưa tin Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã xuống hiện trường, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Cảnh sát trắng đêm, kiệt sức cứu người trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 'Cố lên con!.. Cháu còn thở, mọi người cố lên!" Vụ cháy xảy ra từ hơn 23h đêm 12/9, ở chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ, Hà Nội. Sau Đến 2h40 ngày 13/9, khói đã được dập tắt, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước từ vòi rồng từ tầng 3 đến tầng 9, tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chay-chung-cu-9-tang-o-ha-noi-54-nguoi-cap-cuu-trong-o-co-8-tre-em-it-nhat-2-nguoi-tu-vong-616266.html