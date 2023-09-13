Theo ông Cơ các nạn nhân còn lại gặp phải các vấn đề về chấn thương, ngạt khí. Các bệnh nhân ngạt khí đang được thở ôxy, còn các bệnh nhân chấn thương đang được cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan tới vụ cháy chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tính đến 8h30 hôm nay, bệnh viện tiếp nhận 26 nạn nhân vụ cháy. Các bệnh nhân được tiếp nhận chủ yếu là ngạt khí và chấn thương. Có 2 nạn nhân đã tử vong ngoài viện, hiện đang còn một nạn nhân rất nguy kịch đang phải tiến hành thở máy.

Ông Cơ cho biết thêm: "Hiện tại, bệnh viện đang huy động hết các lực lượng hồi sức cấp cứu, chống độc, nhi khoa, chấn thương để tập trung cấp cứu cho các nạn nhân. Trong sáng hôm nay, giám đốc bệnh viện sẽ hội chẩn phân chia từng bệnh nhân và nhóm bệnh nhân để có phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân".

Trong 26 nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai có 8 bệnh nhân nhi. Các bệnh nhi đang được bác sĩ cho thở oxy, rất may mắn chưa có bệnh nhân nguy kịch.

Đại diện Bệnh viện Bưu điện cho biết, bệnh viện có tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ cháy ở Khương Hạ, trong đó có 1 cháu bé tử vong ngoại viện, lực lượng chức năng đã đưa đi ngay trong đêm. Còn một trường hợp sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được đưa cấp cứu hồi sức, hiện tình trạng đã khá hơn lúc mới vào viện nhưng chưa thể nói trước được điều gì.

Lực lượng chức năng xác định có khoảng 40 người thương vong trong vụ cháy chung cư mini ở 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh: VOV

Hiện trường vụ cháy chung cư Khương Hạ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, liên quan vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo đó, hồi 23h22 ngày 12/9/2023, xảy ra vụ cháy nhà dân (09 tầng, 01 tum) tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người thương vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các văn bản: Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020 - 2022, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới,... thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các chung cư mi ni, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.