Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo Thành phố, lực lượng công an Thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa.

Theo thông tin từ VTC News, vào 23h50 ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Theo thông tin từ báo Lao Động, dù đám cháy đã cơ bản được khống chế, nhưng nhiều nạn nhân vẫn mắc kẹt bên trong. Phía ngoài, hàng chục người dân, là người thân của những nạn nhân mắc kẹt bên trong các căn hộ, đỏ mắt chờ mong thông tin người nhà.

Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Hàng trăm ánh mắt cả đêm hướng về phía chung cư mini, nơi xảy ra vụ việc. Mỗi một nạn nhân được đưa ra, những ánh mắt ấy lại ánh lên hy vọng, rồi lại thất vọng khi đó chưa phải là người thân của mình. Ông Phạm Gia Hùng, sống ở tầng 4 chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ cho biết: "Khoảng 0h (ngày 13/9), tôi lái xe đi làm về thì nhận được cuộc gọi báo cháy của vợ. Ngay sau đó, nhận được thông tin vợ đã được các y bác sĩ đưa đi cấp cứu".

Nhiều người mòn mỏi chờ đợi thông tin của người thân - Ảnh: Báo Lao Động

Ông Hùng có chạy theo vào bệnh viện nhưng sau đó phải quay về nhà chờ đợi thông tin tìm kiếm đứa con nhỏ. Mãi đến rạng sáng, ông Hùng được các lực lượng chức năng thông báo, con nhỏ cũng được đưa vào viện ngay sau đó.

Chung tâm trạng hồi hộp, lo sợ, ngay sau khi nhận được cuộc gọi của con, chị N.T.H (huyện Quế Võ, Bắc Ninh) ngay lập tức bắt xe từ Bắc Ninh lên Hà Nội. Chị H cho biết: "Con tôi lên Hà Nội thuê trọ chung cư mini cùng với 4 người bạn, không may đám cháy xảy ra, chung cư mini không có thang thoát hiểm, gần như mọi người đều bị kẹt cứng từ tầng 3 đến tầng 9".

May mắn thoát nạn, anh M.H cho hay, sau khi xảy ra đám cháy, anh và bốn người nữa đã chạy lên tầng tum, nơi đám cháy chưa lan đến. Sau đó, anh đã được các lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời và đưa vào bệnh viện gần nhất.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy trong đêm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.

UBND quận Thạnh Xuân cho biết, ngay khi có những thông tin có liên quan về số người tử vong, nguyên nhân vụ cháy, các cơ quan có liên quan của quận sẽ tiếp tục thông tin.