Chàng shipper cứu hơn 10 người trong đám cháy chung cư ở Hà Nội: 'Sợ chết chứ, nhưng tôi vẫn làm vì còn người thân mình ở đó'

Đời sống 13/09/2023 14:14

Đang đi giao hàng, Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, quê ở Bắc Ninh) vội chạy đến hiện trường. Không chỉ cứu được gia đình người thân ra ngoài, anh còn cứu thêm được một số người thoát vụ cháy nghiêm trọng ở Khương Hạ.

Theo thông tin từ VOV2, Nguyễn Đăng Văn (quê ở Quế Võ, Bắc Ninh) kể lại giây phút kinh hoàng khi ngọn lửa đang bao trùm tòa chung cư mini. Cụ thể, vào khoảng 23h30 đêm 12/9/2023, khi trên đường đi ship hàng nhận được tin nhắn của anh trai, báo nhà người thân bị cháy, anh Văn liền phi ngay tới.

Ngay lúc ấy, không nghĩ ngợi gì nhiều, bất chấp hiểm nguy, anh cùng vài người dân đã nhanh chóng xông vào đám cháy dập lửa và cứu các hộ gia đình đang mắt kẹt trong đám cháy. Anh leo lên tầng 4, dùng búa đập vỡ cánh cửa và cứu được anh chị họ, sau đó may mắn cứu thêm được gần 10 người nữa cùng tầng với anh chị.

“Em bịt khẩu trang dấp nước, lúc ấy hết lửa rồi, chỉ còn khói độc thôi, cũng sợ, nhưng thấy mọi người thương lắm. Lúc ấy mình chỉ nghĩ cứu người” - anh Văn chia sẻ.

Chàng shipper cứu hơn 10 người trong đám cháy chung cư ở Hà Nội: 'Sợ chết chứ, nhưng tôi vẫn làm vì còn người thân mình ở đó' - Ảnh 1Chàng shipper cứu hơn 10 người trong đám cháy chung cư ở Hà Nội: 'Sợ chết chứ, nhưng tôi vẫn làm vì còn người thân mình ở đó' - Ảnh 2
Với gương mặt lấm lem, chàng thanh niên dũng cảm đã lao vào biển lửa cứu người trong vụ cháy chung cư - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Di chuyển “thần tốc” lên các bậc cầu thang nóng bỏng rát, anh Văn đã đưa từng lượt người ra, xốc trên lưng, cõng nạn nhân qua từng bậc cầu thang cháy rụi, biến dạng méo mó. Sau khi cứu người được người ra, anh cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng đưa nạn nhân xuống đất và đưa đi cấp cứu.

Khi được hỏi có sợ không, anh Văn chia sẻ: “Sợ chứ, sợ chết chứ. Nhưng nếu làm lại tôi vẫn làm vì còn người thân mình ở đó”.

Chàng shipper cứu hơn 10 người trong đám cháy chung cư ở Hà Nội: 'Sợ chết chứ, nhưng tôi vẫn làm vì còn người thân mình ở đó' - Ảnh 3
Vụ cháy chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội làm nhiều người thương vong - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào hồi 23h50 ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà ở ngách 29/70 phố Khương Hạ, có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo TP Hà Nội, lực lượng Công an TP Hà Nội, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa.

Khoảng 4h45 ngày 13/9, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đến 5h sáng nay 13/9, thống kê sơ bộ: đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Cập nhật thông tin từ Công an Hà Nội, đến 7h30 ngày 13/9, lực lượng chức năng xác định có hàng chục người thương vong.

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Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đề cập đến vụ cháy chung cư mini có 150 người sinh sống ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vào đêm 12/9.

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