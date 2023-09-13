Nóng: Hơn 30 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Đời sống 13/09/2023 14:23

Vào trưa 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Công an Hà Nội cho biết, hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Nóng: Hơn 30 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 1Nóng: Hơn 30 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 13/9, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn nhân ra khỏi hiện trường và các khu vực nguy hiểm. 

Lãnh đạo Bộ Công an cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác trên. Trong cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì, phối hợp với Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan để triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng Bộ Công an) đã thay mặt Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, Thiếu tướng Long cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Công an TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc.

Nóng: Hơn 30 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 3
Đám cháy xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chung cư này được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân, chia làm gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên, trong đó 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng có 5 căn hộ có diện tích mỗi căn hộ từ 35 - 56m2.

Do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 3-400m, lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa.

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Đang đi giao hàng, Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, quê ở Bắc Ninh) vội chạy đến hiện trường. Không chỉ cứu được gia đình người thân ra ngoài, anh còn cứu thêm được một số người thoát vụ cháy nghiêm trọng ở Khương Hạ.

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