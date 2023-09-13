Đau đớn nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy chung cư: 'Vậy là không có phép màu nào cả, hai cháu là những người cuối cùng được tìm thấy'

Đời sống 13/09/2023 17:00

Anh Hoàng Trọng cùng người thân đứng ngồi không yên khi nghe tin về vụ cháy xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng ở số nhà 37, nằm sâu trong ngách 70 ngõ 29, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Họ liên tục cầu nguyện phép màu sẽ đến với 3 thành viên của gia đình.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ cháy xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng ở số nhà 37, nằm sâu trong ngách 70 ngõ 29, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, từ đêm ngày 12/9, anh Hoàng Trọng cùng người thân đứng ngồi không yên khi nghe tin về vụ cháy. Họ liên tục cầu nguyện phép màu sẽ đến với 3 thành viên của gia đình.

Anh Trọng cho biết, cháu của anh còn rất trẻ. Cháu và vợ sắp cưới đang sống ở phòng 305 của khu bị cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy còn có người chị họ của anh Trọng cũng ở đây nhưng đã không qua khỏi.

Đến cuối giờ chiều ngày 13/9, anh Trọng mới có thông tin của 2 người cháu. Anh nghẹn ngào: "Vậy là không có phép màu nào cả. Hai cháu là những người cuối cùng được tìm thấy. Gia đình tôi đã vào nhận dạng được cháu Công. Còn vợ sắp cưới của cháu thì vẫn chưa nhận dạng được. Nghe các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai kể thì tìm thấy cháu ở trong thang máy cùng với 1 người phụ nữ. Hai đứa không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mất cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai đứa đã lên lịch này cuối năm nay cưới".

Đau đớn nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy chung cư: 'Vậy là không có phép màu nào cả, hai cháu là những người cuối cùng được tìm thấy' - Ảnh 1
Nhiều người tập trung gần hiện trường vụ cháy chờ đợi thông tin của người thân - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 23h05, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ tầng 1 của tòa nhà, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong chung cư có rất nhiều người.

Có nhân chứng may mắn phát hiện sớm đã chủ động tự hướng dẫn gia đình đu thang dây thoát hiểm thành công. Một cư dân cho biết phát hiện cháy lớn tại tầng 5-6, cùng lúc đó nghe tiếng kêu cứu lớn trong tòa nhà.

Chung cư được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân. Nhà cao 9 tầng gồm 1 hầm, 8 tầng ở và 1 tầng tum. Mỗi tầng ở có 5 căn, rộng khoảng 35-56m2. Cư dân chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên.

Ngay sau sự việc xảy ra, các cấp lãnh lãnh đạo đã đến hiện trường và chỉ đạo xử lý vụ việc. Lực lượng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cũng đã có mặt, tuy nhiên do ngõ nhỏ nên các công tác này đều gặp khó khăn. Đến gần 2h ngày 13/9, lực lượng chức năng đã dập được lửa cháy bên ngoài căn nhà song vẫn có khói bốc ra mù mịt từ bên trong.

Đau đớn nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy chung cư: 'Vậy là không có phép màu nào cả, hai cháu là những người cuối cùng được tìm thấy' - Ảnh 2Đau đớn nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy chung cư: 'Vậy là không có phép màu nào cả, hai cháu là những người cuối cùng được tìm thấy' - Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân vụ cháy chung cư mini đi cấp cứu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thành phố Hà Nội thống kê sơ bộ vào khoảng 5h, đã có 70 người được cứu nạn thành công, đưa đi cấp cứu 54 người. Số người bị thương đang được cấp cứu tại một số nơi gồm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân y 103.

Bước đầu, thành phố hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 37 triệu đồng, trường hợp bị thương 12,4 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng với một trẻ thiệt mạng, 10 triệu đồng với trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Với sinh viên và công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép, mỗi cá nhân 1,5 triệu/người trong 6 tháng, hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị tại bệnh viện.

Phép màu không xảy ra trong cháy chung cư ở Hà Nội: 'Gia đình đã tìm thấy, nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa'

Phép màu không xảy ra trong cháy chung cư ở Hà Nội: 'Gia đình đã tìm thấy, nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa'

Sau vụ cháy không ít người đã đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp.

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