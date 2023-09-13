Phép màu không xảy ra trong cháy chung cư ở Hà Nội: 'Gia đình đã tìm thấy, nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa'

Đời sống 13/09/2023 16:38

Sau vụ cháy không ít người đã đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ khi biết tin xảy ra vụ cháy chung cư mini 9 tầng tại Khương Hạ quận Thanh Xuân, Hà Nội, chị Minh Th. lập tức gọi điện cho người em kết nghĩa tên H. G sống tại chung cư ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội song không liên lạc được.

Người phụ nữ này kể lại, chị G. năm nay 42 tuổi, ở cùng chồng và con gái 4 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ cháy, người chồng đi ra ngoài xử lý công việc nên thoát nạn.

Suốt từ đêm qua, cả gia đình đã đi tìm 2 mẹ con chị G. ở khắp các bệnh viện nhưng không thấy. Sáng nay, chị Th. lo lắng đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng chia sẻ tìm giúp.

"Đến trưa ngày 13/9, gia đình đã tìm thấy hai mẹ con ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa. G. rất hiền lành, còn bé gái thì vô cùng dễ thương. Vậy mà…", chị Th. buồn bã nói.

Phép màu không xảy ra trong cháy chung cư ở Hà Nội: 'Gia đình đã tìm thấy, nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa' - Ảnh 1
Nhiều người đăng tin lên mạng tìm kiếm người thân - Ảnh: Báo Dân trí

Thu Hương (nhân viên một công ty ở quận Hoàn Kiếm) cũng đăng tải bài viết kèm hình ảnh của Trần Lan A. (26 tuổi, quê Bắc Ninh) lên mạng xã hội với hi vọng sớm tìm được đồng nghiệp của mình. Theo Hương, cô và các nhân viên cùng công ty chỉ biết Lan A. sống trong chung cư bị cháy, nhưng không rõ là tầng nào.

Sáng nay đọc báo, họ lập tức liên hệ với đồng nghiệp nhưng không được. Lo lắng cho Lan A., công ty đã cho người đến các bệnh viện để tìm kiếm.

Đến 15h ngày 13/9, chị Thu Hồng (tên nhân vật đã thay đổi) vẫn tích cực nghe ngóng thông tin từ phía các bệnh viện, các kênh tin tức và mạng xã hội để báo cho gia đình anh B. Anh B. là bạn thân thiết của chị Hồng. Vợ chồng anh B. sinh sống tại tầng 3 chung cư xảy ra vụ cháy cùng con trai. Tuy nhiên, từ sau khi tai họa ập đến, chị Hồng và gia đình anh B. vẫn chưa liên lạc được với 3 thành viên. 

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy thi thể của anh B. tại Bệnh viện 103, còn vợ và con anh B. thì vẫn chưa rõ thông tin.

Phép màu không xảy ra trong cháy chung cư ở Hà Nội: 'Gia đình đã tìm thấy, nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa' - Ảnh 2
Các bác sỹ Khoa hồi sức tích cực cấp cứu cho các bệnh nhân nặng trong vụ hoả hoạn điều trị tại Trung tâm Cấp Cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Vietnam+

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được thông tin của Sở Y tế Hà Nội (qua đường dây nóng) về việc xảy ra vụ cháy chung cư mini 9 tầng tại Khương Hạ quận Thanh Xuân, lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường cùng Sở Y tế điều động lực lượng ứng trực cấp cứu, xe cứu thương của các bệnh viện trung ương và bệnh viện bộ/ngành tham gia cấp cứu người bị nạn. 

Liên quan vụ cháy này, Công an TP.Hà Nội thông tin ban đầu cho biết các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Nhiều nạn nhân được đưa vào điều trị tại các bệnh viện, một số ca đa chấn thương phải phẫu thuật. Nhiều trường hợp khác sau khi được sơ cứu, theo dõi sức khỏe đã được ra viện.

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Ngồi thẫn thờ gần khu vực nhà Đại thể Bệnh viện, ông Nguyễn Văn Chức (quê ở Sóc Sơn, Hà Nội) lòng như lửa đốt, trực chờ mong ngóng tin người thân.

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