Người cha rơi nước mắt tìm con trong vụ cháy chung cư mini sau cuộc điện thoại: 'Con không thở được nữa'

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 13/9, tại Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ông Phan Xuân Chính, 65 tuổi, vừa từ quê Thái Nguyên tức tốc từ sớm có mặt tại Công an phường Khương Đình để tìm kiếm con. Phía ngoài cửa, vợ của ông và con gái đi cùng mở clip trong điện thoại để xem lại hình ảnh vợ chồng con gái cả và đứa cháu sắp sinh nhật 3 tuổi.

Ông Phan Xuân Chính kể, “Nửa đêm, tôi nhận được cuộc điện thoại của con rể, chỉ kịp nghe nó nói “con không thở được nữa”, rồi nghe thấy "bộp" tiếng điện thoại rơi. Tôi gọi cho con gái liên tục ngay sau đó nhưng không thấy tín hiệu – chắc nó bị ngạt trước đấy rồi…”. Nói đến đây, nước mắt ông Chính cứ trào ra, không sao ngăn được.