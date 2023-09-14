Người cha rơi nước mắt tìm con trong vụ cháy chung cư mini sau cuộc điện thoại: 'Con không thở được nữa'

Ông Phan Xuân Chính kể, “Nửa đêm, tôi nhận được cuộc điện thoại của con rể, chỉ kịp nghe nó nói “con không thở được nữa”, rồi nghe thấy "bộp" tiếng điện thoại rơi. Tôi gọi cho con gái liên tục ngay sau đó nhưng không thấy tín hiệu – chắc nó bị ngạt trước đấy rồi…”. Nói đến đây, nước mắt ông Chính cứ trào ra, không sao ngăn được.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 13/9, tại Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ông Phan Xuân Chính, 65 tuổi, vừa từ quê Thái Nguyên tức tốc từ sớm có mặt tại Công an phường Khương Đình để tìm kiếm con. Phía ngoài cửa, vợ của ông và con gái đi cùng mở clip trong điện thoại để xem lại hình ảnh vợ chồng con gái cả và đứa cháu sắp sinh nhật 3 tuổi.

Em Nguyễn Đại Lộc, quê ở tỉnh Thanh Hóa, đến Công an phường Khương Đình để mong nhận được chút thông tin về chị gái và đứa cháu 12 tuổi (con thứ 2 của chị gái) hiện vẫn mất tích trong vụ cháy. Nhà chị gái Lộc thuê căn hộ tầng 8. Khi đám cháy xảy ra, trong bủa vây của khói, lửa, anh rể và cháu gái cả kịp thời thoát nạn. Sáng sớm, khi biết thông tin chung cư của chị gái đang thuê bị hỏa hoạn, gọi điện thoại không liên lạc được, lòng như lửa đốt, Lộc lập tức đón xe khách đến đây...

Cũng theo ông Chính, ông đi tìm các bệnh viện, được các chú Công an cho vào tìm để nhìn mặt con nhưng đều không thấy, giờ chỉ còn Bệnh viện 103 - nơi đón các thi thể nạn nhân thì chưa được vào. Giờ cả gia đình chờ đợi các đồng chí Công an phường thông tin để biết vợ chồng con gái ông và cháu hiện đang ở đâu. Con gái ông là Phan Xuân Thủy, chồng là Hà Thanh Thảo và cháu là Hà Thanh Xuân, thuê căn hộ ở tầng 3 để sinh sống.

Nhiều người mong muốn có được chút thông tin mới về người thân, dù đôi khi đó chỉ là một tia hy vọng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tâm trạng vẫn chưa hết hoàng hồn, bà Liên bảo, gia đình bà may mắn hơn các gia đình khác, lúc đó khoảng 23h, căn hộ gia đình ở tầng 2 gồm 5 người (2 vợ chồng bà Liên, hai vợ chồng con trai và đứa cháu 5 tuổi) nghe thấy tiếng hô cháy từ người bảo vệ tên Yên. Cả nhà nhanh chóng giúp nhau di chuyển ra ban công và thoát khỏi đám cháy…

Dù tài sản đã bị bà hỏa thiêu rụi tất cả nhưng ông Nghiệp, người dân ở căn hộ chung cư này cho biết, dù sao, cả 3 ông cháu đã kịp thời thoát nạn, và với ông, đó là điều may mắn hơn cả. Còn anh Hùng (nhà ở tầng 4 căn hộ chung cư), khuôn mặt tái xanh, thẫn thờ cho biết, anh đi làm đêm, khi biết tin chung cư xảy ra hỏa hoạn, anh vội vã trở về, hiện vợ anh đang cấp cứu ở bệnh viện chưa tỉnh, còn con gái tìm ở các bệnh viện nhưng không thấy...

Gia đình chị Lan – anh Hợp đã vào nhà tắm, dội nước lên người, sau đó trùm chăn ướt lao ra ngoài và thoát nạn. Trong quá trình nối đuôi để tìm cửa chạy ra ngoài, có thể do hoảng loạn, con gái đầu chị bị lạc. Hiện chị Lan rất lo lắng vì con gái đầu chưa được tìm thấy…

Trong khi chờ đợi thông tin, người thân các nạn nhân mở điện thoại xem ảnh và cầu mong an lành đến với gia đình - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngành BHXH Việt Nam hỗ trợ các gia đình với mức 3 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương, được trích từ quỹ phúc lợi tập trung của ngành.

Ngoài việc động viên, hỗ trợ các nạn nhân, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội khẩn trương, tập trung phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh tạo mọi điều kiện, đảm bảo đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật… để hỗ trợ, chăm sóc, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn. Đồng thời, giải quyết nhanh nhất, sớm nhất chế độ mai táng phí và chế độ tuất đối với người tham gia BHXH là nạn nhân trong vụ cháy theo quy định.

Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ khiến 56 người chết, 39 người bị thương - Ảnh: Báo Giao Thông

Để hỗ trợ người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini, Bí thư Thành uỷ đã chỉ đạo UBND Thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các sở, ngành liên quan và quận Thanh Xuân phối hợp hỗ trợ ở mức cao nhất đối với những trường hợp nạn nhân, hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn. Nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách, xã hội hóa, và nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Bước đầu, đối với các trường hợp tử vong, Thành phố hỗ trợ 37 triệu đồng/người thiệt mạng và 12,4 triệu đồng/người bị thương. Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/trẻ bị thiệt mạng và 10 triệu đồng/trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của Thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể - xã hội.

Thành phố hỗ trợ đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê (hoặc ở ghép tại căn hộ) hỗ trợ mỗi cá nhân 1,5 triệu/người/tháng trong 6 tháng; hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện; hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5 triệu đồng/trẻ. Đồng thời, giao chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ ổn định chỗ ở, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu đảm bảo cuộc sống cho người dân để cuộc sống sớm trở lại bình thường.