Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết: Một số bệnh nhân chưa hồi phục nhất quyết xin ra viện để tìm người thân

Đời sống 14/09/2023 10:28

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ,hầu hết các bệnh nhân đang tiến triển tốt, chưa có dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin từ VTV News, 23h ngày 13/9, tại Trung tâm Cấp cứu bệnh viện Bạch Mai, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng anh Trần Đại Phong vẫn không thể thôi ám ảnh về buổi tối hôm đó khi đã phải quyết định cùng mẹ nhảy từ tầng 9 xuống để thoát khỏi đám cháy.

''Lúc đó khói bay mịt mù, em phải dựa theo trí nhớ của mình để nhảy xuống. Đây là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời em'', Đại Phong chia sẻ

Hiện tại, Trung tâm Cấp cứu bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận 10 bệnh nhân liên quan tới vụ cháy. Một số bệnh nhân mặc dù chưa hồi phục nhưng vẫn nhất quyết xin ra viện để tìm người thân đã mất trong vụ cháy. Bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu bệnh viện Bạch Mai cho biết: ''Hiện phần lớn bệnh nhân trong tình trạng ổn định. Một số bệnh nhân nặng đang điều trị thở máy. Một số bệnh nhân khủng hoảng tâm lý nhất định sau sang chấn tâm lý rất lớn''.

Ngoài Trung tâm Cấp cứu, Khoa Chống độc cũng đang tiếp nhận 7 bệnh nhân, Khoa Nhi 7 bệnh nhân. Các bệnh nhân này sức khỏe đã được cải thiện hơn thời điểm nhập viện nhưng vẫn đang phải tiếp tục phải theo dõi.

Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết: Một số bệnh nhân chưa hồi phục nhất quyết xin ra viện để tìm người thân - Ảnh 1
Các nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, đến sáng 14/9, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông có 4 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang điều trị, trong đó có 2 bố con và 2 anh em.

Bác sĩ Đào Thiện Tiến, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, tình trạng của 2 bệnh nhân là anh em đã tốt hơn, còn tình trạng của trường hợp hai bố con quê Hải Dương diễn biến nặng hơn cả nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Vấn đề tinh thần, tâm lý của hai người này vẫn chưa hết hoảng loạn, suy sụp vì có 2 người thân khác trong gia đình hiện chưa xác định được tung tích.

Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết: Một số bệnh nhân chưa hồi phục nhất quyết xin ra viện để tìm người thân - Ảnh 2
56 người tử vong, đã xác định được danh tính của 39 người trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hiện có 4 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị. Trong đó, một bệnh nhân xẹp đốt sống đã được phẫu thuật, tiến triển sức khỏe tích cực. Hai ca là hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch, giao tiếp được bình thường nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi, bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa còn một nạn nhân là bệnh nhân nữ, 29 tuổi, đang điều trị; tình trạng tiến triển tốt, không cần can thiệp hỗ trợ hô hấp.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có 4 bệnh nhân nhẹ đã được ra viện, còn 2 nạn nhân vụ cháy đang tiếp tục điều trị, theo dõi.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, đến cuối giờ chiều 13/9 tiếp nhận thêm 4 trường hợp chuyển từ cơ sở y tế khác đến, nâng tổng số nạn nhân vụ cháy đang điều trị tại đây lên 28 trường hợp, trong đó có 4 bệnh nhân nguy kịch, phải thở máy, đang được các bác sĩ nỗ lực điều trị. Các bệnh nhân khác đang tiến triển tốt, chưa có dấu hiệu bất thường.

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Bé L.T.T.A. (sinh năm 2017) là một trong 7 nạn nhân nhỏ tuổi trong đám cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai.

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