15 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Do chung cư nằm sâu trong ngách, lối vào chỉ khoảng 3m, xe cứu hỏa buộc phải dừng cách đó 400m. Các chiến sĩ dẫn gần chục ống lớn từ téc nước vào hoặc nối trực tiếp vào máy bơm hút nước từ ao nhỏ cạnh chung cư để dập lửa.

Đến 1h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế, FAS Angel phối hợp các mũi trinh sát của lực lượng chức năng đồng loạt tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Hơn 30 thành viên của đội được phân bố tới các hướng của tòa nhà, chia làm 3 nhóm nhiệm vụ chính: tìm kiếm người bị mắc kẹt; vận chuyển người bị thương, thi thể đến bệnh viện, nhà xác; điều tiết khu vực bên ngoài và phục vụ hậu cần, vận động người dân hỗ trợ chăn, ga và nước uống.

Đội tranh thủ thời gian vàng đến từng căn phòng tại chung cư để tìm kiếm người sống sót bị mắc kẹt. Các thành viên mặc áo dạ quang màu cam, bịt khẩu trang, khăn ướt, nhanh chóng lao vào bên trong tòa nhà. Họ mang theo bình oxy, bóng thở, các dụng cụ chuyên dụng nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị ngạt thở.

Liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, FAS Angel đã phát hiện và đưa được 12 người còn sống (gồm trẻ em, thanh niên) ra ngoài an toàn, chuyển họ đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Không khí nóng bức và độc hại, khói bụi bám lên quần áo từng thành viên. Việc cứu hộ đôi lúc bị gián đoạn vì sức nóng khủng khiếp. Bằng kinh nghiệm được học và trải qua thực tế, họ nhanh chóng ổn định tinh thần, tiếp tục hỗ trợ nạn nhân.

Sau khi xác định 100% người còn sống đã rời khỏi chung cư, FAS Angel bàn bạc với chỉ huy các đội PCCC, tiến hành sàng lọc từng tầng, đánh dấu vị trí người tử nạn để tránh bỏ sót. Đội hỗ trợ vận chuyển thi thể nạn nhân xấu số đến các nhà tang lễ.

"Cảnh tượng ám ảnh và đáng sợ nhất trong đời tôi, là ánh đèn flash kêu cứu từ điện thoại di động của các nạn nhân vẫn bật, nhưng họ đã không còn sống", anh Việt kể.

7h10 ngày 13/9, FAS Angel hoàn tất công tác cứu hộ tại chung cư mini. Anh Việt ngồi nghỉ trên tầng thượng tòa nhà, kiểm tra tổng quát lần cuối. Sau 20 phút, khi chắc chắn không còn nạn nhân, anh thông báo đội kết thúc hoạt động cứu hộ.

Thành viên Nguyễn Văn Đại, 28 tuổi, nói nhiều lần ứng cứu người gặp tai nạn, chứng kiến không ít vụ việc đau thương, nhưng vụ cháy lần này quá thảm khốc bởi chung cư đông người sinh sống, nạn nhân ở mọi lứa tuổi.

Riêng Đại đã trực tiếp cứu hộ 3 người còn sống, trong số đó là nạn nhân tên N., 11 tuổi, sống tại tầng 7. Sức khỏe của nữ sinh đã ổn định sau cấp cứu, nhưng chưa thể liên lạc với bố mẹ và em trai. "Điều tôi ám ảnh nhất là tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của các nạn nhân", Đại nói.

Các thành viên của FAS Angel (áo cam) cùng người dân, lực lượng chức năng đưa các nạn nhân bị thương cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Đến nhà, anh Việt không thể chợp mắt, bởi liên tục nhận tin nhắn từ các tài khoản, hội nhóm mạng xã hội nhờ tìm kiếm người nhà cho các nạn nhân tử vong.

Trong quá trình cứu hộ, anh nhớ một số đặc điểm nhận dạng của thi thể, song không nhìn rõ khuôn mặt đã bị cháy đen của họ. Anh động viên, hướng dẫn người nhà bình tĩnh đến các nhà tang lễ bệnh viện để nhận diện người thân, thay vì chờ đợi mòn mỏi trên mạng xã hội.

4 năm thành lập FAS Angel, cứu hộ 16.000 vụ tai nạn, anh Việt và các thành viên đã quen dần với những hình ảnh đau thương và ám ảnh. Mục tiêu quan trọng nhất của họ là cứu người hiệu quả và nhanh nhất có thể, giúp người dân có cơ hội sống dù là mong manh nhất. Rời điểm trực khi đã bước sang ngày 14/9, như mọi lần, đội trưởng Việt về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi đi ngủ. "Tôi sẽ nhìn vào con số 12 người được cứu sống để tìm thấy niềm an ủi và điều tích cực cho cuộc sống", anh nói.

Tính đến cuối giờ chiều 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tính đến cuối giờ chiều 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy) về tội "Vi phạm quy định về PCCC theo điều 313 Bộ Luật Hình sự; các quyết định và lệnh bắt bị can đã được VKSND thành phố phê chuẩn.

Tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13-9, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhắc đến vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân và cho biết "hậu quả rất nặng nề". Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng thuộc bộ và Công an TP Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.