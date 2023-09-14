Xót xa người mẹ gào khóc chờ nhận dạng con gái trong vụ cháy chung cư: 'Con cắt ruột cắt gan bố mẹ rồi con ơi…'

Đời sống 14/09/2023 06:10

Sau khi được lực lượng chức năng hướng dẫn vào chiều ngày 13/9, hàng chục người đã đến Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 (Q.Hà Đông, Hà Nội) để nhận diện thi thể người thân.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại khuôn viên nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 (Q.Hà Đông, Hà Nội), các cán bộ Bệnh viện Quân y 103 hướng dẫn mọi người đi in ảnh người thân và ghi thông tin cá nhân lên trên. Sau đó, lần lượt từng người sẽ được đối chiếu với hình ảnh thi thể nạn nhân do lực lượng chức năng cung cấp.

Nhìn những hình ảnh lực lượng chức năng cung cấp, hàng chục người người đã không cầm nổi nước mắt, nhiều người gào thét gọi tên người thân đã mãi mãi ra đi sau vụ hỏa hoạn.

Xót xa người mẹ gào khóc chờ nhận dạng con gái trong vụ cháy chung cư: 'Con cắt ruột cắt gan bố mẹ rồi con ơi…' - Ảnh 1
Người dân có mặt để tìm kiếm , nhận dạng thi thể người thân tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngồi tựa vào con trai, bà H. (trú H.Thanh Oai, Hà Nội) khóc ngất khi nghe tin về con gái. Ngồi trước nhà tang lễ, người mẹ suy sụp, liên tục gọi tên con. "Con ơi là con ơi, 10 giờ đêm qua con vẫn bảo "con vừa học xong mẹ ơi!". Con học đến bao giờ con ơi… Mẹ đi khắp các bệnh viện tìm mà không thấy con, con ơi là con. Đau lòng quá con ơi, con cắt ruột cắt gan bố mẹ rồi con ơi… Từ nay không còn con trên đời này nữa rồi! Mẹ gọi cho con không được mẹ đã lo lắm rồi con biết không…", bà H. gào khóc.

Người thân trong gia đình bà H. cho biết, con gái bà H. năm nay 25 tuổi, đang làm cho một công ty nước ngoài. Sắp tới, con trai bà H. cũng sẽ lên Hà Nội ở cùng chị để đi học thì tòa chung cư mini người chị ở xảy ra vụ hỏa hoạn. 

Xót xa người mẹ gào khóc chờ nhận dạng con gái trong vụ cháy chung cư: 'Con cắt ruột cắt gan bố mẹ rồi con ơi…' - Ảnh 2
Bà H. òa khóc, liên tục gọi tên con gái - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cũng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103, khi lực lượng chức năng đưa bức ảnh một nạn nhân tử vong, đặc điểm nhận dạng là "nữ đeo vòng cổ", một nam thanh niên òa khóc, chạy đến và nhận đó là chị gái mình. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người xung quanh không cầm được lòng.

"Chị làm sao thế, rõ ràng hôm qua chị vẫn còn khỏe lắm cơ mà. Tại sao lại thế này?", nam thanh niên liên tục gọi tên chị.

Xót xa người mẹ gào khóc chờ nhận dạng con gái trong vụ cháy chung cư: 'Con cắt ruột cắt gan bố mẹ rồi con ơi…' - Ảnh 3Xót xa người mẹ gào khóc chờ nhận dạng con gái trong vụ cháy chung cư: 'Con cắt ruột cắt gan bố mẹ rồi con ơi…' - Ảnh 4
Nhiều người bật khóc chờ đợi, mong muốn có được chút thông tin mới về người thân, dù đôi khi đó chỉ là một tia hy vọng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ VTC News, cũng trong ngày 13/9, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Minh là chủ của chung cư mini ở ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân - nơi xảy ra vụ cháy đêm 12/9.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong) trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Phép màu không xảy ra trong cháy chung cư ở Hà Nội: 'Gia đình đã tìm thấy, nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa'

Phép màu không xảy ra trong cháy chung cư ở Hà Nội: 'Gia đình đã tìm thấy, nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa'

Sau vụ cháy không ít người đã đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp.

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