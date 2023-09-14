Bé trai 6 tuổi trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội: 'Đôi bàn tay chú lính cứu hoả đã cứu lấy con'

Theo thông tin từ báo Sở hữu trí tuệ và sáng tạo, liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại khu vực phố Khương Hạ (Thanh Xuân, TP Hà Nội) khiến nhiều người thương vong, chị Đoàn Thị Thu Hà (giáo viên trường mầm non Việt Linh) lại càng bất ngờ hơn khi thấy học sinh cũ của mình là bé L.T.T.A. xuất hiện trên mạng xã hội là nạn nhân trong vụ cháy và hiện giờ vẫn chưa có người nhà đến chăm, ngay lập tức chị đã lên đường đi tìm học sinh cũ của mình.

Chia sẻ về việc cháu có một mình mà không có người thân bên cạnh chị Hà cũng cho biết, Bé A. ở nhà với mẹ, trong vụ cháy mẹ bé A. đã nghị ngạt khí và phải điều trị ở bệnh viện khác, hiện giờ vẫn phải cấp cứu. Còn bố của cháu do đi làm xa, sau khi biết tin, anh đã tức tốc vào viện và gửi gắm con cho tôi, sau đó qua chăm vợ.

Giờ đây nhìn bé A. có thể nói chuyện, tỉnh táo trong lòng cô Hà không kìm nổi hạnh phúc, cô kể: "Sau khi biết tin tôi đã tức tốc đi tìm, lúc đầu tôi đến Bệnh viện Bưu Điện nhưng rồi không phải, sau đó mới biết cháu được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai nên tôi đã qua đây với cháu. Cháu rất ngoan, giờ đây đã uống sữa, ăn cháo được rồi và sẽ nằm viện để các bác sĩ theo dõi".

Bé A. là trò cưng của cô giáo Thu Hà, vừa mới rời khỏi trường mẫu giáo để học lớp 1 được ít, xảy ra vụ việc chị Hà cảm thấy rất thương cho học trò cũ của mình.

Chị Hà ngồi hỏi chuyện bé A. về buổi đêm qua khi phát hiện đám cháy. Bé A. kể lại khi đó đang ngủ thì bất ngờ mẹ gọi dậy kêu có cháy, "2 mẹ con con phải chạy lên tầng 8, trong lúc đang rất nhiều khói bốc lên thì có đôi bàn tay của chú lính cứu hoả đưa đôi tay bế con ra ngoài, sau đó mẹ cũng được đưa ra”, bé A. nhớ lại.

Các em bé được nhân viên y tế chăm sóc khi mới nhập viện - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ở ngay giường bên cạnh, 2 trường hợp là anh em ruột cũng đã có ông bà trẻ vào chăm. Hai bé cũng kết nối được với ông nội và bố mẹ đang nằm điều trị tại A9 (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng ổn định. Từ khi liên lạc được với người thân, các con cũng đã đỡ hoảng loạn hơn. Tuy nhiên, 2 gia đình còn lại trong phòng bệnh ở Trung tâm Nhi khoa, đều là 2 gia đình có 3 con đều đang thấp thỏm mong chờ phép màu đến với con lớn bị lạc, chưa có thông tin.

Đó là gia đình anh D.Q.T. (42 tuổi) bị lạc con gái đầu 9 tuổi. Bản thân bị gãy tay khi bế con út nhảy từ tầng 3 xuống, đang chăm con út và con thứ trong bệnh viện, vợ gãy chân nằm ở Bệnh viện Xanh Pôn, anh liên tục hỏi han, nghe ngóng tìm con gái.

Em bé trong vụ cháy chung cư mini được các y bác sĩ Trung tâm Nhi khoa chăm sóc - Ảnh: Báo Dân trí

Trường hợp còn lại, là gia đình 3 con, gồm bé trai 8 tuổi, con gái 10 tuổi cũng đang bị thất lạc con gái đầu chưa tìm được. Đang nằm điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9, cặp vợ chồng trẻ cũng không kìm được nước mắt, khi được Thủ tướng Phạm Minh Chính vào thăm hỏi. Anh chị đang lo lắng không biết tình hình các con đang như thế nào, trong lúc hoảng loạn, tối om, khói xộc lên, anh chị bị thất lạc các con.

Anh H.L. làm tại bệnh viện Mắt Trung ương chia sẻ, từ sáng khi nghe tin, hội phụ huynh lớp anh cũng tỏa nhau đi tìm bé gái 9 tuổi, là học sinh trong lớp. Những cuộc điện thoại hỏi quần áo bé mặc màu gì, thông tin tìm bé luôn được cập nhật, các bố mẹ vẫn mong chờ phép màu sẽ đến với con.

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản chia sẻ tìm người bởi họ không thể liên lạc được với người thân ở căn chung cư mini bị cháy.