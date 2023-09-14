Thiếu tá biên phòng nguy kịch trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Vợ vẫn chưa có thông tin, 2 con đã tử vong

Đời sống 14/09/2023 06:30

Trong vụ cháy ở chung cư có gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Chương, trợ lý tác chiến thuộc Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội biên phòng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Chương, Trợ lý tác chiến thuộc Lữ đoàn Thông tin 21, Bộ đội Biên phòng gặp nạn. Thiếu tá Chương bị thương nặng, vợ vẫn chưa có thông tin, 2 người con của nạn nhân đã mất.

Hiện thi thể 2 người con đang ở Bệnh viện Quân y 103.

 

Thiếu tá biên phòng nguy kịch trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Vợ vẫn chưa có thông tin, 2 con đã tử vong - Ảnh 1
Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thăm, động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Chương - Ảnh: Báo Nhân Dân

 

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Quang Trí, Bệnh viện Bạch Mai, người trực tiếp điều trị, chăm sóc cho Thiếu tá Nguyễn Văn Chương cho biết: Vào lúc 3h sáng ngày 13/9, đồng chí Chương nhập viện trong tình trạng tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng, do ngạt khí cháy trong thời gian dài.

Sau khi tổ chức kiểm tra, đánh giá sức khỏe toàn diện, cơ quan chuyên môn chưa ghi nhận chấn thương gãy xương, chảy máu các cơ quan nội tạng, vẫn có nhiều hy vọng cho nạn nhân. Hiện tại, nạn nhân đang được kiểm soát đường thở và hô hấp tuần hoàn; các y, bác sĩ bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi, xử lý tích cực cho trường hợp này.

 

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Nhân dân, Thiếu tướng Trần Văn Bừng đề nghị các cơ quan chức năng Bộ đội Biên phòng và Lữ đoàn Thông tin 21, bên cạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng cùng gia đình trong tìm kiếm vợ Thiếu tá Nguyễn Văn Chương; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình tại Bệnh viện Bạch Mai, thông tin, báo cáo về Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Thiếu tá biên phòng nguy kịch trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Vợ vẫn chưa có thông tin, 2 con đã tử vong - Ảnh 2
Lực lượng y tế phối hợp cùng Cảnh sát PCCC đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, Công an Hà Nội cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), khiến 56 nạn nhân tử vong và 37 người bị thương. Trong số 56 nạn nhân, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 39 người.

Cùng thời điểm, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Phép màu không xảy ra trong cháy chung cư ở Hà Nội: 'Gia đình đã tìm thấy, nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa'

Phép màu không xảy ra trong cháy chung cư ở Hà Nội: 'Gia đình đã tìm thấy, nhưng đau đớn là cả hai mẹ con đều không còn nữa'

Sau vụ cháy không ít người đã đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp.

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