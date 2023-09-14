Trong bức thư tiễn biệt của cô giáo Nguyễn Khánh Chi dành cho cô sinh viên G.L., nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong bức thư tiễn biệt của cô giáo Nguyễn Khánh Chi dành cho cô sinh viên G.L., nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. "Con yêu của mẹ! 5 tiếng đứng đợi ngoài nhà tang lễ để chờ đón con! Mẹ và các bạn khóc không ngừng, vì thương cô bé xinh xắn, tài năng, lễ phép... Ngày khai giảng con còn ôm mẹ, con bảo khai giảng nào con cũng sẽ về với mẹ và CLB, mẹ còn đưa quà tân sinh viên cho con mà... 5 tiếng đứng đợi để biết con đang ở đâu, ở bệnh viện nào, hay đang ở đâu trong khu nhà lạnh lẽo kia, mẹ chỉ biết ôm mặt khó. Hẳn phải khó khăn với con lắm phải không L. Con ơi dù ngọn lửa tối qua có mang con đi mất, mẹ và mọi người luôn yêu và thương con! Về bên thế giới mộng mơ kia nhớ giữ gìn sức khỏe, phải thật hạnh phúc con nhé!", cô giáo Chi viết.

Bên trong căn chung cư mini 9 tầng ở số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Hà Nội. Nơi đây 56 người đã thiệt mạng vì một vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí Cô Chi cho biết, rạng sáng 13/9, cô thấy râm ran trong nhóm Câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Xuân) nói rằng nhà G.L. chính là chung cư mini đang cháy. "Tôi bốc điện thoại gọi cho L., càng gọi càng tuyệt vọng vì không thể liên lạc được. Sau ca làm việc ở trường sáng hôm đó, tôi và các bạn trong CLB tức tốc vào Bệnh viện 103 chờ, chỉ cầu mong người nằm trong đó không phải L. nhưng số phận nghiệt ngã đã mang con đi. Nhìn xung quanh mọi người khóc thương người thân, cô trò chúng tôi níu tay nhau chờ đợi nhưng phép màu đã không xảy ra", cô Chi cho hay. Hiện tại, các bạn cựu học sinh lớp 12A8, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng không ai bảo ai, đồng loạt thay hình ảnh đại diện để tưởng niệm G.L.

L. là cựu học sinh lớp này, cô Chi là giáo viên dạy môn lịch sử của lớp và Chủ nhiệm CLB nghệ thuật của trường. Trong CLB này, L. là trưởng nhóm hát. Em được cô Chi đánh giá vừa học giỏi, hiền ngoan, tài năng trong hoạt động CLB. Cô Chi nói rằng, hai cô trò L. quấn quýt nhau trong 3 năm cấp 3 nên thường gọi nhau là "mẹ, con". "Sáng nay, đi qua mỗi góc trường, những nơi cô trò thường đi qua, đọc lại những tin nhắn cũ trong điện thoại, nước mắt tôi lại trào ra. Ngày biết tin đỗ vào Đại học Quốc gia Hà Nội, L. hứa vẫn sẽ về thăm cô và CLB của trường. Con mới nhập học ở trường mới một ngày thì khu nhà bị cháy, tôi còn chưa kịp tặng quà mừng em đỗ đại học", cô Chi nói. Nhà L. ở tầng 4, một trong những tầng thiệt hại nặng nề nhất của vụ cháy, Hiện mẹ L. vẫn đang cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Bố và anh trai L. do đi làm nên thoát nạn. 56 người chết trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ trước đó, vụ cháy chung cư mini tại số 29/70, phố Khương Hạ, Hà Nội vào khoảng 23h22 ngày 12/9 gây thiệt hại vô cùng lớn, hậu quả đau lòng. Theo Công an Hà Nội, đến chiều 13/9, cơ quan chức năng xác định số người chết trong vụ cháy lên đến 56 người.

Diễn biến sức khỏe của người phụ nữ nhảy từ tầng 9 trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin về nạn nhân nữ 40 tuổi trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ nhảy từ tầng 9 xuống.

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