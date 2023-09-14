Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn làm việc, đồng thời hỗ trợ người dân vào thắp hương. Khung cảnh tan hoang, tất cả những chiếc xe máy cháy đen khiến nhiều người cảm thấy nghẹn lòng.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, đã hơn 1 ngày trôi qua, người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng, xót thương về những mất mát mà vụ cháy mang lại. Trước chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy thương tâm, 1 bàn thờ tạm đã được lập để người dân có thể đặt hoa, thắp cho những người tử nạn nén hương.

Một người phụ nữ đã gần 70, dáng đi khom khom, tay cầm bó hương cùng chút bánh trái đến bên chiếc ban thờ. Vừa thắp nén hương, bà vừa nức nở khóc thương cho đứa cháu 12 tuổi là nạn nhân trong vụ cháy.

Em Nguyễn Lâm Tuệ Nhi (lớp 9A6 trường THCS Khương Đình) cùng nhóm bạn, tranh thủ sau buổi học tức tốc đến để thắp nén hương, chia buồn cùng gia đình người bạn thân T.L.A. đã mất do vụ hỏa hoạn gây ra. Không giấu được sự đau buồn và xót xa, Tuệ Nhi nói: "Đến giờ em vẫn không tin đây là sự thật, bởi nhà bạn A. không phải ở đây, khi nghe cô giáo thông báo gia đình bạn 7 người đã mất, tất cả lớp ai cũng khóc nức nở. Nhà bạn A. ở gần đó, nhưng ông bà ốm nên mới đây, gia đình bạn chuyển vào đây để tiện chăm sóc. Cả nhà bạn 7 người đều đã mất, ông bà, bố mẹ, bạn anh cùng 2 em 1 người 7 tuổi, 1 người 6 tuổi. Xót thương quá ạ. Hôm nay tranh thủ sau khi tan học, nhóm cháu đến đây để dâng lên bó hoa, thắp hương chia buồn cùng gia đình".

Khi được hỏi, bà cho biết bà tên Nguyễn Thị Thơi từ Bắc Ninh lên để thắp cho người cháu xấu số nén hương, mong cho cháu được an nghỉ trong cõi vĩnh hằng. Nước mắt chảy dài trên gò má gầy, bà Thơi nức nở: "Xót thương quá, tối hôm đó tôi nhận được cuộc điện thoại của con trai thông báo căn chung cư gia đình con gái tôi ở đã cháy, tôi vội bắt xe chạy lên Hà Nội. Khi đến nơi, tôi không có thông tin gì về gia đình con, chỉ biết chờ đợi và cầu mong. Đến ngày hôm qua, tôi nhận được tin con gái và con rể cùng 2 cháu đang nằm viện, còn 1 cháu không may mắn. Tôi gần như suy sụp, không thể chịu được sự mất mát lớn như vậy."

Bà Nguyễn Thị Thơi từ Bắc Ninh lên để thắp cho người cháu xấu số nén hương - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, phía ngoài con hẻm nhỏ, khu dân cư số 8 đã thành lập bàn tiếp nhận thông tin, hòm tiếp nhận để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn với tinh thần "Lá lành đùm lá rách".

Chị Lan Anh (SN 1982, Trung Kính, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi tranh thủ đến đây quyên góp một chút, là tấm lòng của mình mong muốn hỗ trợ các nạn nhân lúc hoạn nạn. Hôm qua, sau khi biết thông tin, gia đình tôi ai cũng xót xa. Chỉ cầu mong cho các nạn nhân xấu số sớm được siêu thoát".

Người dân thắp hương, tưởng niệm những nạn nhân xấu số - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Bỏ tiền vào hòm tiếp nhận hỗ trợ, anh Tuấn Anh (Mai Dịch, Cầu Giấy) cho biết: "Khi biết có tổ chức nhận quyên góp giúp đỡ các nạn nhân vụ cháy, tôi đã tranh thủ trong giờ làm việc ra đây cùng chung tay góp sức mong những gia đình nạn nhân sớm vượt qua sự đau thương, mất mát này. Sự việc xảy ra lần này thực sự rất đau xót, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình đang sống trong các căn chung cư mini cần cẩn trọng hơn và tự chuẩn bị cho mình các kỹ năng thoát hiểm khi có hoả hoạn xảy ra. Mong rằng những người còn may mắn sống sót sẽ sớm ổn định cuộc sống", anh Tuấn Anh nói.

Khói ám đen mặt bên của chung cư mini - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Bà Bùi Thị Bính (SN 1965, hội viên cựu chiến binh khu dân cư số 8, phường Khương Đình, Thanh Xuân) cho biết, xuất phát từ nguyện vọng của người dân trong khu phố muốn an ủi những nạn nhân, gia đình xấu số trong vụ hỏa hoạn vừa qua nên tập thể khu dân cư số 8 đã đặt bàn quyên góp trước hẻm nơi xảy ra vụ cháy.

Bà Bính cho biết thêm, toàn bộ tiền mặt và vật phẩm quyên góp của người dân đang được giao cho tổ dân phố và lực lượng dân quân túc trực ngày đêm tại đây quản lý. Sau đó, sẽ được giao cho gia đình các nạn nhân trong vụ hoả hoạn