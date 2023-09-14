Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ tại phòng trọ, cạnh người chồng say rượu

Đời sống 14/09/2023 14:40

Người dân thuộc tổ 12, phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vừa phát hiện người phụ nữ tử vong trong phòng trọ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 14/9, lãnh đạo UBND phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, xác nhận và cho biết, sự việc đau lòng xảy ra tại khu dân cư tổ 12 phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình. Nạn nhân trong trường hợp này là chị Đinh Thị T (SN 1992), trú tại xã Hợp Thành, TP Hòa Bình.

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ tại phòng trọ, cạnh người chồng say rượu - Ảnh 1
Căn phòng nơi phát hiện thi thể của chị T. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ông Nguyễn Văn Thiện, Tổ trưởng dân phố số 12, phường Hữu Nghị cho biết, sự việc được phát hiện bởi nhóm bạn của nạn nhân vào khoảng hơn 22 giờ ngày 13/9. Ông cho biết: "Nhóm bạn của chị T đã đến phòng trọ và gõ cửa, sau đó gọi chị T. Sau một thời gian, chồng của chị, anh Bùi Văn N, đã mở cửa. Khi nhóm này vào phòng, họ phát hiện chị T đã qua đời trong căn phòng trọ."

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ tại phòng trọ, cạnh người chồng say rượu - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, sau khi phát hiện thi thể, nhóm người này đã gọi điện thoại báo cáo sự việc cho chính quyền và cơ quan công an. Theo ông Thiện, hai vợ chồng đã thuê phòng trọ ở đó trong khoảng một năm và sống tách biệt, ít tiếp xúc với hàng xóm, vì vậy khi tai nạn xảy ra, không ai biết điều gì đang diễn ra.

Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường, trong khi chồng chị T vẫn còn trong tình trạng say rượu và ngồi dựa vào tường trong căn phòng trọ. Được biết, Chị T là một công nhân của Công ty may tại thành phố Hòa Bình.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân.

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