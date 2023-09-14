Người phụ nữ đau đớn đến tận cùng khi mất chồng và 2 con trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Đời sống 14/09/2023 17:12

Tại nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 103, đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Viện Báo chí cùng các sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đến kính viếng, động viên và hỗ trợ gia đình của Thiên Hương.

Theo thông tin từ báo Sinh viên Việt Nam, vào chiều ngày 14/9, tại nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 103, đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Viện Báo chí cùng các sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đến kính viếng, động viên và hỗ trợ gia đình của em Đỗ Nguyễn Thiên Hương. Nhìn 3 chiếc di ảnh và 3 chiếc quan tài nằm cạnh nhau, ai cũng nghẹn ngào, rơi nước mắt.

 

Thấy những bạn bè đồng trang lứa với con gái, cô Phượng khóc nức: “Con gái mới lên trường được mấy ngày, còn chưa kịp thân quen với các bạn, còn tương lai… Bước chân vào nhà tang lễ, nhìn thấy di ảnh của ba bố con, ba chiếc quan tài đặt gần nhau, thấy cô Phượng, mẹ của Hương không ngừng rơi nước mắt làm chúng em nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời. Em thấy thương cho những người đã mất và thương cho những người ở lại. Em hy vọng mẹ của Hương và người thân sẽ vượt qua được sự mất mát, nỗi đau đến tận cùng này”, một sinh viên đến kính viếng chia sẻ.

Người phụ nữ đau đớn đến tận cùng khi mất chồng và 2 con trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội - Ảnh 1
Người phụ nữ đau đớn đến tận cùng khi mất chồng và hai con sau một đêm - Ảnh: Báo Sinh viên Việt Nam

Thiên Hương là tân sinh viên chuyên ngành Báo in, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thời học sinh, Thiên Hương luôn đạt thành tích tốt, em là cựu học sinh chuyên văn trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hoà Bình. Cách đây không lâu, gia đình đưa em đến nhập học tại trường, sau đó, Hương về ở với bố và em trai tại căn chung cư trong ngõ 29, phố Khương Hạ. Mẹ của Thiên Hương – cô Phượng hiện đang công tác tại thành phố Hoà Bình nên ở địa phương để làm việc.

Người phụ nữ đau đớn đến tận cùng khi mất chồng và 2 con trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội - Ảnh 2
Em Đỗ Nguyễn Thiên Hương, tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thiệt mạng cùng bố và em trai ngay trước ngày khai giảng - Ảnh: Báo Sinh viên Việt Nam

Bố của Thiên Hương là thượng tá Đỗ Trọng Thanh – Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân. Ông từng đạt nhiều thành tích, huy chương trong quân ngũ và luôn yêu thương các con hết mực. Hương còn có một em trai đang theo học tại trường THCS Khương Đình. Nhưng, ngọn lửa đêm 12/9 đã cướp đi sinh mạng của 3 bố con, cướp đi hạnh phúc của một gia đình và để lại nỗi đau vô bờ bến cho người ở lại. Nghe tin 3 bố con gặp nạn, cô Phượng suy sụp đến mức ngất đi.

Người phụ nữ đau đớn đến tận cùng khi mất chồng và 2 con trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội - Ảnh 3
Các đại biểu dành một phút tưởng niệm các nạn nhân gặp tai nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, trong đó có tân sinh viên K43 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, vào sáng 14/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tới dự và phát biểu chúc mừng.

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, các đại biểu tham dự đã dành một phút để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đêm 12/9 vừa qua. Đau xót và thương tâm khi nạn nhân của vụ cháy có sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - em Đỗ Nguyễn Thiên Hương, tân sinh viên K43, chuyên ngành Báo in.

6 bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy kịch trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

6 bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy kịch trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được xuất viện, hiện còn 36 ca điều trị tại 5 bệnh viện, trong đó có 6 người tiên lượng nặng, nguy kịch.

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