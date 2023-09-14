Theo thông tin từ báo Sinh viên Việt Nam, vào chiều ngày 14/9, tại nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 103, đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Viện Báo chí cùng các sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đến kính viếng, động viên và hỗ trợ gia đình của em Đỗ Nguyễn Thiên Hương. Nhìn 3 chiếc di ảnh và 3 chiếc quan tài nằm cạnh nhau, ai cũng nghẹn ngào, rơi nước mắt.

Thấy những bạn bè đồng trang lứa với con gái, cô Phượng khóc nức: “Con gái mới lên trường được mấy ngày, còn chưa kịp thân quen với các bạn, còn tương lai… Bước chân vào nhà tang lễ, nhìn thấy di ảnh của ba bố con, ba chiếc quan tài đặt gần nhau, thấy cô Phượng, mẹ của Hương không ngừng rơi nước mắt làm chúng em nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời. Em thấy thương cho những người đã mất và thương cho những người ở lại. Em hy vọng mẹ của Hương và người thân sẽ vượt qua được sự mất mát, nỗi đau đến tận cùng này”, một sinh viên đến kính viếng chia sẻ.

Người phụ nữ đau đớn đến tận cùng khi mất chồng và hai con sau một đêm - Ảnh: Báo Sinh viên Việt Nam

Thiên Hương là tân sinh viên chuyên ngành Báo in, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thời học sinh, Thiên Hương luôn đạt thành tích tốt, em là cựu học sinh chuyên văn trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hoà Bình. Cách đây không lâu, gia đình đưa em đến nhập học tại trường, sau đó, Hương về ở với bố và em trai tại căn chung cư trong ngõ 29, phố Khương Hạ. Mẹ của Thiên Hương – cô Phượng hiện đang công tác tại thành phố Hoà Bình nên ở địa phương để làm việc.