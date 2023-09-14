Đau lòng cảnh 21 lượt xe tang đưa các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini về quê nhà

Đời sống 14/09/2023 18:15

Đây là vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng với số người tử vong đến thời điểm này là 56 người và 39 người khác vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dựa vào báo cáo của Sở Y tế, có 42 người được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện (Xanh Pôn, Đống Đa, Hà Đông, Bạch Mai, Đại học Y, Bưu Điện, Quân y 103), trong đó có 03 người đã ra viện. Trong số 39 người bệnh đang điều trị có 10 trẻ em, 01 phụ nữ có thai; có 14 ca nặng, 25 ca bệnh mức độ trung bình và nhẹ.

Tổng số ca tử vong theo báo cáo của các bệnh viện đến hiện tại là 56 trường hợp. Trong đó: BV 103 (41), BV Hà Đông (04), BV Bưu điện (01), BV Xanh Pôn (01), Bạch Mai (02), Đại học Y Hà Nội (01), BV Đống Đa (04), Bệnh viện E (02).

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21 lượt xe tang đưa các nạn nhân về quê - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tính đến 15 giờ ngày 14/9, TP Hà Nội đã hỗ trợ 21 lượt xe tang đưa nạn nhân về các địa phương (Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang) hoặc đưa đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển theo nguyện vọng của gia đình.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đã hỗ trợ 47 trường hợp tử vong, trong đó có 16 trẻ em; hỗ trợ 37 người bị thương trong đó có 9 trẻ em. Tổng kinh phí hỗ trợ là 825 triệu đồng, trong đó ngân sách thành phố là 665 triệu đồng, nguồn vận động là 170 triệu đồng.

Đau lòng cảnh 21 lượt xe tang đưa các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini về quê nhà - Ảnh 2
Hiện có 6 nạn nhân bị thương tiên lượng nặng, nguy kịch - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào ngày 12/9, Hà Nội đã thực hiện chính sách hỗ trợ khẩn cấp đối với các nạn nhân trong vụ hoả hoạn.

Cụ thể, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là 37.000.000 đồng/người thiệt mạng và 12.400.000 đồng/người bị thương. Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố hỗ trợ thêm: 5.000.000 đồng/trẻ bị thiệt mạng và 10.000.000 đồng/trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Đau lòng cảnh 21 lượt xe tang đưa các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini về quê nhà - Ảnh 3
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các nạn nhân vụ trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Cùng với đó, Hà Nội cũng hỗ trợ tiền thuê nhà mức 5 triệu đồng/hộ, thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng. Đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê (hoặc ở ghép tại căn hộ) hỗ trợ mỗi cá nhân 1,5 triệu/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng.

Hà Nội cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện.

Hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5 triệu đồng/trẻ.

Hỗ trợ hỏa táng, chi phí khác (áo quan, túi đồ khâm liệm, bình tro hỏa táng...), xe tang đưa nạn nhân về các địa phương hoặc đến Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển.

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Tại nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 103, đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Viện Báo chí cùng các sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đến kính viếng, động viên và hỗ trợ gia đình của Thiên Hương.

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