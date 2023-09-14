Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do TP, các đơn vị thuộc TP, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức.

Thời gian tạm dừng các hoạt động này từ ngày 14/9 đến hết ngày 17/9. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo thống nhất vào lúc 8 giờ ngày 18/9, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy.

Người dân đến thắp hương trước căn chung cư tưởng nhớ những người đã mất - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VTC News, cơ quan chức năng TP Hà Nội xác định 56 người tử vong, trong đó có 10 trẻ em. 39/56 người tử vong đã được xác định danh tính và có 37 người bị thương.