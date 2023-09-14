Để tưởng niệm nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Khương Hạ, ngày 14/9, nhiều hoạt động vui chơi giải trí tại Hà Nội đã thông báo tạm dừng.
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Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do TP, các đơn vị thuộc TP, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức.
Thời gian tạm dừng các hoạt động này từ ngày 14/9 đến hết ngày 17/9. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo thống nhất vào lúc 8 giờ ngày 18/9, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy.
Theo thông tin từ VTC News, cơ quan chức năng TP Hà Nội xác định 56 người tử vong, trong đó có 10 trẻ em. 39/56 người tử vong đã được xác định danh tính và có 37 người bị thương.
Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về hành vi "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.
Cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong trong vụ cháy. Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.