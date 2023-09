Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, vào đêm ngày 12/9, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở chung cư mini 9 tầng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, có diện tích khoảng 200m2, với khoảng 150 người dân sinh sống. Hậu quả của vụ cháy thảm khốc cướp đi tính mạng của 56 người, 37 người bị thương hiện đang được chăm sóc tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, đồng thời toàn bộ tài sản trong tòa chung cư bị hủy hoại hoàn toàn.

Do đó, việc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ cũng đã được nâng cao khi ngày càng có nhiều vụ cháy nổ xảy ra tại thành phố. Tuy nhiên, sau vụ cháy chung cư mini thảm khốc tại Khương Hạ (Hà Nội), nhiều chủ chung cư mini đã có hành động quản lý quyết liệt hơn trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.