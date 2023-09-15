Do đó, việc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ cũng đã được nâng cao khi ngày càng có nhiều vụ cháy nổ xảy ra tại thành phố. Tuy nhiên, sau vụ cháy chung cư mini thảm khốc tại Khương Hạ (Hà Nội), nhiều chủ chung cư mini đã có hành động quản lý quyết liệt hơn trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, vào đêm ngày 12/9, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở chung cư mini 9 tầng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, có diện tích khoảng 200m2, với khoảng 150 người dân sinh sống. Hậu quả của vụ cháy thảm khốc cướp đi tính mạng của 56 người, 37 người bị thương hiện đang được chăm sóc tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, đồng thời toàn bộ tài sản trong tòa chung cư bị hủy hoại hoàn toàn.

Dù diện tích khu để xe nhỏ, nhưng anh N.V.Đ đã trang bị hàng chục quả bóng cứu hoả tại khu vực để xe. Bên cạnh mỗi phòng đều trang bị bình cứu hoả.

Anh N.V.Đ. sống tại Thanh Xuân có tòa chung cư mini cho thuê tại phố Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân cho biết, tại tòa nhà cho thuê, anh luôn có nhóm chung để thông báo và nhắc nhở các vấn đề về đảm bảo an toàn an ninh, phòng cháy chữa cháy. Trước kia đã có rất nhiều trường hợp đăng tải trên mạng xã hội cho thấy chỉ vài hành động nhỏ như quên rút dây sạc, chập bóng điện, quên rút điện bếp từ đã mang đến hậu quả khôn lường.

Ngoài ra, người thuê căn hộ không được hút thuốc ở ban công, hành lang, vi phạm sẽ bị phạt tiền theo quy định; xe chảy dầu không được để trong hầm và phải sửa ngay trong ngày. Hiện chung cư của anh Long trang bị 6 camera từ trong ra ngoài để tiện theo dõi người ra vào. Ngay ở cửa cũng có chuông báo động, ai ra vào đều phát tín hiệu tự động.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, chị N.T.N.A. có chung cư mini cho thuê tại khu vực Láng Hạ và một chung cư mini 7 tầng tại phường Nhân Chính chia sẻ: "Nhà tôi cũng ở chung luôn tại đây nên việc quản lý cũng dễ hơn. Các phòng dù diện tích nhỏ tại ban công cũng đều có cửa thoát hiểm. Khu vực thang bộ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, tránh để đồ lộn xộn. Các bình cứu hoả đặt tại cửa mỗi phòng. Ngoài ra, tôi cũng khuyến khích các phòng không sử dụng bếp ga, bếp từ sau khi sử dụng phải tắt điện luôn".

Tại chung cư mini cho thuê, chị N.A cho biết, dù phòng nhỏ cũng đều có ban công thoát hiểm. Sau vụ cháy nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong tại chung cư mini Khương Hạ, anh Đ. và chị N.A đều cương quyết đưa ra quyết định, người trọ tại đây không sử dụng xe điện, nếu sử dụng thì đi gửi ở nơi khác.

Chủ chung cư mini ở Hà Nội quyết liệt cấm xe điện - Ảnh: Báo Phụ nữ Số

Trên thực tế, các loại xe điện tràn lan trên thị trường thường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì nhiều loại xe đạp điện, xe máy điện giá rẻ sử dụng pin (hay ắc quy) và bộ sạc không có thương hiệu, giá rẻ. Chưa kể, nhiệt độ môi trường khi sạc điện cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng bốc cháy hoặc phát nổ.

Phần lớn các xe đạp điện đều sử dụng pin lithium-ion có thể sạc lại, loại pin này cũng cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh, tai nghe và máy tính xách tay. Tất cả các loại pin này đều dễ phát nổ khi bị hỏng, sạc quá mức hoặc nhiệt độ cao. Loại pin dùng cho xe đạp điện hay xe máy điện lớn hơn hàng trăm lần so với các thiết bị điện tử nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và lửa sẽ lan nhanh.

Ngoài ra, không phải loại xe điện nào cũng có thể tháo rời pin để sạc. Loại xe điện dùng pin hay ắc quy đạt chuẩn thì giá thành đắt đỏ, với những dòng trôi nổi tuổi thọ và độ bền kém, dẫn đến đoản mạch hoặc quá nhiệt gây cháy nổ rất nguy hiểm. Đây cũng là lý do nhiều chủ chung cư, căn hộ, chung cư mini quyết liệt cấm sạc xe điện tại hầm hoặc khu vực để xe.