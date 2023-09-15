Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng - khẳng định, hiện nay, không có loại hình chung cư mini tồn tại trên danh nghĩa pháp luật, mà đây là một dạng biến tướng.

Ông Tuấn cho biết, trong ngắn hạn, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản quán triệt gửi về UBND các tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể để người dân xác định rõ, hiểu rõ thế nào là nhà ở riêng lẻ, mục đích để người dân tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà ở cho kinh doanh.

Chung cư Khương Hạ (Thanh Xuân) xây dựng vượt tầng so với giấy phép xây dựng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, khảo sát trực tiếp hiện trường chung cư mini bị cháy trong ngách 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, ông Ngọc Anh đánh giá, chung cư mini 9 tầng, 1 tum đều hàn chuồng cọp kín, có một số chuồng cọp làm cửa thoát hiểm trong trường hợp hỏa hoạn. Tuy nhiên, tại chung cư này có nhà trang bị thang dây, có nhà không nên khó tiếp cận thoát sang nhà hàng xóm khi có hỏa hoạn. Vì thế, khi xảy ra hỏa hoạn nhiều người dân phải liều mình nhảy sang mái tôn nhà hàng xóm để thoát thân.

Theo ông Ngọc Anh, để bảo đảm an toàn PCCC thì chủ đầu tư phải tuân thủ ngay từ thiết kế xây dựng tòa nhà ban đầu. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường khẳng định, chung cư mini chưa có tên trong bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà chung cư. Nhưng các công trình này có đầy đủ đặc điểm của một nhà chung cư, có cầu thang sử dụng chung, có hành lang chung, có phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng. Vì vậy, chung cư mini phải được thiết kế an toàn cháy theo quy định của nhà chung cư.

Với tòa nhà vừa bị cháy quy định về PCCC phải tuân thủ theo Nghị định 79 (năm 2014), Nghị định 136 (năm 2020) hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy. Theo đó, công trình này thuộc diện phải thẩm duyệt PCCC.

Theo ông Ngọc Anh, để bảo đảm an toàn PCCC thì chủ đầu tư phải tuân thủ ngay từ thiết kế xây dựng tòa nhà ban đầu - Ảnh: Báo Dân trí

Ngoài ra, ông Ngọc Anh cũng chỉ ra rằng, theo quy định thì thang bộ của chung cư mini phải được đặt trong buồng thang kín, khói và lửa không lan vào được để bảo đảm an toàn cho cư dân thoát hiểm khi có sự cố.

Cũng theo ông, với chung cư mini theo quy định thì không phải bố trí tầng, phòng thoát nạn nhưng phải tuân thủ việc lắp đặt 2 cầu thang, cầu thang trong và cầu thang ngoài. Bên cạnh đó, lối thoát nạn phải đi qua hành lang an toàn. "Chung cư mini vừa bị cháy không có cầu thang thứ 2 bên ngoài tòa nhà và cũng không có không gian để bố trí hành lang an toàn để thoát ra cầu thang thứ 2", ông Ngọc Anh dẫn chứng.