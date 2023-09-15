Thêm một chung cư mini khác của Nghiêm Quang Minh vi phạm quy định PCCC ở Hà Nội

Đời sống 15/09/2023 06:10

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra và phát hiện thêm một chung cư mini của Nghiêm Quang Minh không đảm bảo PCCC.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 14/9, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cùng UBND quận Đống Đa và Công an phường Trung Liệt đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra khẩn cấp về quy định Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại tòa nhà số 58B-C ngõ 117 Thái Hà. 

 

Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư tòa nhà là Nghiêm Quang Minh (SN 1979, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội) không có mặt do đang bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra trong vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo Điều 313 Bộ luật hình sự. Đây chính là vụ án cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong.

 

Thêm một chung cư mini khác của Nghiêm Quang Minh vi phạm quy định PCCC ở Hà Nội - Ảnh 1
Lực lượng chức năng vừa kiểm tra và phát hiện thêm một chung cư mini của Nghiêm Quang Minh không đảm bảo PCCC - Ảnh: VOV

Tòa nhà số 58B-C ngõ 117 Thái Hà có diện tích mặt bằng 210m2, được phân thành 50 phòng căn hộ đã bán, cho thuê với hàng trăm người sinh sống. 

Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận tòa nhà nằm trong ngõ 117 Thái Hà, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp công trình, chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ trước lối vào tòa nhà (khoảng 100m). Tòa nhà không có đường giao thông nội bộ. Nguồn nước bên trong có 1 bể nước ngầm dưới sàn tầng 1 của tòa nhà, phục vụ cho sinh hoạt và hệ thống chữa cháy bằng nước của tòa nhà. Cách tòa nhà khoảng 500m có các trụ nước chữa cháy thành phố trên mặt đường Thái Hà.

Thang bộ trong nhà là thang hở, không thiết kế cửa chống cháy tại các tầng, không đảm bảo ngăn cháy lan theo phương dọc của tòa nhà. Tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay, đèn Exit chỉ dẫn thoát nạn.

Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, hệ thống chữa cháy của tòa nhà không hoạt động. Tòa nhà chưa được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khỏi. Tòa nhà chỉ có 1 lối thoát nạn trực tiếp ra mặt ngõ dân sinh.

Thêm một chung cư mini khác của Nghiêm Quang Minh vi phạm quy định PCCC ở Hà Nội - Ảnh 2
Lối vào khu chung cư  số 58B-C ngõ 117 Thái Hà - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi kiểm tra thực tế, tổ công tác đã đề nghị ban quản lý tòa nhà (hiện hình thành tự phát) thường xuyên tổ chức công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại tòa nhà. Khi phát hiện các nguy cơ phát sinh nguy hiểm về cháy, nổ phải nhanh chóng kịp thời bảo cáo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để kịp thời hướng dẫn, phối hợp, xử lý.

Tổ công tác yêu cầu cư dân tòa nhà bố trí thời gian, liên hệ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa, để tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, hướng dẫn thoát nạn cho các căn hộ sinh sống trong tòa nhà. Đồng thời tổ công tác yêu cầu dừng mọi hoạt động cải tạo, sửa chữa tại các hạng mục công trình sử dụng các dụng cụ hàn cắt kim loại, yêu cầu tạm dừng hoạt động.

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Vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 56 người, khiến 37 người bị thương; trong đó, có nhiều nạn nhân là học sinh, sinh viên, giáo viên.

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