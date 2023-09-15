Người mẹ câm khóc cạn nước mắt trong lễ tang con gái gặp nạn vụ cháy chung cư mini

Đời sống 15/09/2023 15:20

Trong tang lễ con gái út xấu số trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội), cô Lý Thị Lan nén nỗi đau để đón tiếp mọi người đến hỏi thăm, chia buồn, phúng viếng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ hỏa hoạn vào ngày 12/9 tại chung cư mini số 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội), tính đến ngày 15/9, đã có 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Trong số những nạn nhân không may mắn ấy. TP. Hải Phòng có 4 người không qua khỏi. Các nạn nhân đều ở độ tuổi trẻ và mang trong mình bao ước mơ, hoài bão, dự định… Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã bỏ lại phía sau.

Người mẹ câm khóc cạn nước mắt trong lễ tang con gái gặp nạn vụ cháy chung cư mini - Ảnh 1
Tính đến ngày 15/9, đã có 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tại gia đình nạn nhân V.B.P (SN 2004; trú tại phố Lý Hồng Nhật, phường Cát Bi, quận Hải An, TP. Hải Phòng) khi người thân đang tổ chức hậu sự cho em. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà nạn nhân vắng vẻ ngày nào, hôm nay có đông người qua lại và không khí buồn ảm đạm đang bao trùm căn nhà nơi em P. sinh sống. Đến tối 13/9, thi thể em P. được đưa về nhà khiến ai cũng đau xót.

 

Theo chia sẻ của người thân, em P. là con út trong gia đình có 3 chị em gái; hai chị lớn đã xây dựng gia đình, còn P. làm nghề cắt tóc ở gần nhà. Cách đây khoảng 2 tháng, P. nói với mẹ cùng người thân muốn lên Hà Nội làm cùng bạn, nhưng mọi người đều khuyên nên ở nhà. 

"Khi lên Hà Nội làm, cháu tôi ở cùng với một người bạn và người bạn này ở nhờ nhà cậu mợ tại tầng 7 chung cư mini Khương Hạ. Hôm xảy ra sự việc, người mợ của bạn có việc không ở nhà nên may mắn thoát nạn; còn cháu P. cùng bạn và 2 bố con người cậu đều tử vong…", người thân nạn nhân tâm sự.

Người mẹ câm khóc cạn nước mắt trong lễ tang con gái gặp nạn vụ cháy chung cư mini - Ảnh 2
Ánh mắt buồn tủi của cô Lan (ngồi ngoài cùng bên phải) từ khi nhận tin con gái gặp nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

 

Trong tang lễ con gái út xấu số, cô Lý Thị Lan (mẹ em P.) nén nỗi đau để đón tiếp mọi người đến hỏi thăm, chia buồn, phúng viếng. Đến lúc này cô không còn nước mắt để khóc thương con. Càng nghĩ đến người con gái út đoản mệnh, với bao ước mơ dự định dang dở, thì người phụ kém may mắn ấy càng thương cho số phận hẩm hiu của mình.

Cô Lan không may bị câm bẩm sinh từ nhỏ, sau đó kết hôn với người chồng quê Hải Dương. Kết hôn xong, vợ chồng cô làm nghề đóng giày. Cách đây 4 năm, chồng cô Lan không may qua đời khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Còn P. khi học xong cấp 2, em không đi học nữa mà làm nghề cắt tóc để đỡ đần mẹ.

Từ khi biết tin cô gái trẻ sinh sống tại phố Lý Hồng Nhật gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, nhiều người dân, bà con hàng xóm khu phố đều tạm gác công việc đến hỏi thăm, chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức lo hậu sự. Trong tang lễ của cô gái xấu số ấy, những lời tiếc thương, tiếng khóc nghẹn và có cả những lời nói: "Giá như em ấy nghe lời mẹ ở nhà…" khiến mọi người quặn lòng.

 

Người mẹ câm khóc cạn nước mắt trong lễ tang con gái gặp nạn vụ cháy chung cư mini - Ảnh 3
Người dân Hải Phòng đau xót khi biết có 4 nạn nhân địa phương tử vong trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini phố Khương Hạ, tính đến trưa hôm nay (15/9), TP. Hải Phòng đã ghi nhận có 4 nạn nhân tử vong, gồm: V.B.P (SN 2004; trú tại đường Lý Hồng Nhật, phường Cát Bi, quận Hải An); N.T.Y.N (SN 2004; trú tại đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương) và 2 anh em ruột (anh trai V.A.Đ-27; em gái V.T.H.Y -21 tuổi), cùng trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Người mẹ câm khóc cạn nước mắt trong lễ tang con gái gặp nạn vụ cháy chung cư mini - Ảnh 4
Nhiều bạn học đến thắp hương, tiễn đưa 2 anh em ruột (trú tại quận Lê Chân) gặp nạn trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Trước mất mát đau thương của 4 gia đình có người thân tử vong, vào chiều qua (14/9), Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường, đại diện các ngành chức năng cùng địa phương liên quan đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trên địa bàn và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng.

Chính thức công bố địa chỉ tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội

Chính thức công bố địa chỉ tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội

Vào ngày 15/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân đã thông báo số tài khoản tiếp nhận ủng hộ nạn nhân sau vụ cháy chung cư mini.

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