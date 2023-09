Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên nhảy từ tầng 7 ở đám cháy chung cư mini ở Hà Nội

Bác sĩ N là bác sĩ trẻ tốt nghiệp nội trú chuyên môn giỏi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi cả nhà gồm 5 người sống trong căn hộ chung cư mini 45m2.

Nữ bác sĩ, nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, đang dần qua giai đoạn nguy kịch - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khi xảy ra vụ cháy, may mắn, 2 con nhỏ của bác sĩ N đang ở quê, tại thời điểm đó trong phòng có vợ chồng bác sĩ N và em gái bị suy thận mãn, phải lọc máu chu kỳ tuần 3 lần tại bệnh viện. May mắn, khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chồng và em gái bác sĩ N ổn định, riêng bác sĩ N vì hỗ trợ người thân, nên bị ngộ độc khí CO nặng.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin thêm, công đoàn Bệnh viện Bạch Mai với tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi cán bộ nhân viên bệnh viện hỗ trợ để giúp bác sĩ N và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này