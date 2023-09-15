Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên nhảy từ tầng 7 ở đám cháy chung cư mini ở Hà Nội

Đời sống 15/09/2023 16:35

Bệnh viện Bạch Mai thông tin về tình hình sức khỏe của nam thanh niên nhảy từ tầng 7 xuống trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Lao Động, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 26 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang điều trị tại bệnh viện, 22 trường hợp sức khỏe ổn định, còn 4 ca nặng.

Hiện bệnh viện vẫn đang tập trung nhân lực, vật lực tốt nhất để cứu các bệnh nhân nặng, chăm sóc sức khỏe, tinh thần các bệnh nhân đã ổn định.

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Nam thanh niên nhảy từ tầng 7 xuống trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội sức khoẻ đã ổn định - Ảnh: Báo Lao Động

Trong số đó có 1 nam bệnh nhân 23 tuổi (quê Hải Dương), nhảy từ tầng 7 chung cư mini này để thoát cháy. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng gãy xương đùi. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo. Hiện bệnh nhân ổn định và đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Các bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi, khi ổn định tinh thần, đánh giá sức khỏe ổn định sẽ được xuất viện.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, PGS.TS Đào Xuân Cơ cũng thông tin về trường hợp nữ bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai - một trong những nạn nhân của vụ cháy. "Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ N. trong tình trạng hôn mê, sốc, suy đa tạng, phải thở máy tại Trung tâm Hồi sức tích cực. Các y bác sĩ đã nỗ lực điều trị, chăm sóc bệnh nhân, đến sáng nay, bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục tốt"- PGS.TS Đào Xuân Cơ thông tin.

Bác sĩ N là bác sĩ trẻ tốt nghiệp nội trú chuyên môn giỏi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi cả nhà gồm 5 người sống trong căn hộ chung cư mini 45m2.

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Nữ bác sĩ, nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, đang dần qua giai đoạn nguy kịch - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khi xảy ra vụ cháy, may mắn, 2 con nhỏ của bác sĩ N đang ở quê, tại thời điểm đó trong phòng có vợ chồng bác sĩ N và em gái bị suy thận mãn, phải lọc máu chu kỳ tuần 3 lần tại bệnh viện. May mắn, khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chồng và em gái bác sĩ N ổn định, riêng bác sĩ N vì hỗ trợ người thân, nên bị ngộ độc khí CO nặng.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin thêm, công đoàn Bệnh viện Bạch Mai với tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi cán bộ nhân viên bệnh viện hỗ trợ để giúp bác sĩ N và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này

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Trong tang lễ con gái út xấu số trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội), cô Lý Thị Lan nén nỗi đau để đón tiếp mọi người đến hỏi thăm, chia buồn, phúng viếng.

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