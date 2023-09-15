Trên đường đi học, 2 học sinh tử vong thương tâm dưới gầm xe tải

Đời sống 15/09/2023 16:21

Khi đang trên đường đến trường, 2 học sinh lớp 10 bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều ngày 15/9, ông Trần Đức Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong.

Vào khoảng 12h30 cùng ngày, N.B.D. và N.T.V. (cùng sinh năm 2008, trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) chở nhau đến trường trên xe gắn máy 73AE-015.12.

Khi đi qua thị trấn Phong Nha, chiếc xe gắn máy xảy ra va chạm với xe tải BKS 73C-155.85 (chưa rõ danh tính tài xế) khiến cả 2 học sinh tử vong tại chỗ.

Trên đường đi học, 2 học sinh tử vong thương tâm dưới gầm xe tải - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, 2 em là học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Bố Trạch. Các em gặp tai nạn khi đang trên đường đến trường.

 

Sau khi nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ theo phong tục của địa phương.

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