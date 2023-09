Trong vụ hỏa hoạn vừa qua, vợ chồng người bảo vệ chung cư mini cũng chịu nỗi đau tột cùng khi con gái, con rể cùng 2 cháu ngoại cũng qua đời - Ảnh: Báo Dân trí

Siêu mẫu Hạ Vy cho biết thêm, tinh thần của ông bà hiện vẫn còn hoảng loạn. Bà Yên liên tục khóc và muốn đi theo con, cháu. Ông bà đều đang than trách chính mình là bảo vệ mà không cứu được con, cháu. Mọi người xung quanh động viên ông bà rất nhiều. Nỗi đau với họ là quá lớn, không biết khi nào mới nguôi ngoai.

Hạ Vy chia sẻ thêm, trong chuyến thăm hỏi này chị và bạn bè đã quyên góp được 10 triệu đồng và trao tặng cho vợ chồng người bảo vệ lớn tuổi. "Tôi biết mấy ngày nay, rất nhiều người chỉ trích người bảo vệ của chung cư là: Vì sao không vào đám cháy cứu người? Nhưng mọi người phải tận mắt nhìn thấy nỗi đau của họ thì mới biết họ cũng khổ thế nào. Ông Điền từng sang Bulgaria lao động nên ông là người tiên tiến, biết sửa chữa kỹ thuật. Khi bảng điện cháy, ông vẫn biết xử lý nhưng càng dập, lửa càng bùng to nên ông mới chạy ra dập cầu dao tổng của tòa nhà. Khi đó, ngoài ông ra còn rất nhiều người cùng dập lửa nhưng đáng tiếc, sự cố vẫn xảy ra", Hạ Vy cho hay.

Lực lượng PCCC&CNCH khẩn trương đưa người dân gặp nạn ra khỏi vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini tại phố Khương Hạ, kết quả điều tra ban đầu của công an thành phố xác định, tại ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng và quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Ngày 13/9, cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), chủ tòa nhà chung cư mini nêu trên.

Thông cáo cũng cho biết, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo liên quan.