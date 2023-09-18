Nơi trọ của Huy nằm trên địa bàn quận Gò Vấp với một căn nhà ống. Mặt tiền được cho thuê buôn bán nên lối vào khu trọ chỉ lọt được một người nếu đi xe máy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Huy - sinh viên Trường Đại học Gia Định nhìn lại căn phòng trọ của mình, Huy rùng mình. Diện tích phòng của Huy chưa tới 10m2, không cửa sổ, hành lang kín bưng bởi những bức tường bê tông vây quanh, chỉ duy nhất 1 lối đi lại là cầu thang.

Nhận thấy bất ổn nhưng Huy đành lực bất tòng tâm bởi đã ký hợp đồng dài hạn với chủ trọ, nếu chuyển đi sớm sẽ mất 6 triệu đồng tiền cọc.

Tại tầng trệt, chủ nhà cho thuê làm quán nước và hầm để xe. Từ lầu 1 đến lầu 5 là cho hộ gia đình và sinh viên thuê. Tầng thượng được tận dụng để làm chỗ phơi quần áo.

Công an TPHCM cho biết, trên địa bàn có hơn 42.000 cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng dạng chung cư mini - Ảnh: Báo Dân trí

Tương tự, nam sinh Nhật cũng thuê trọ gần Trường Đại học Mở TPHCM để tiện đi lại, song gần trung tâm sẽ khó đảm bảo phòng cháy chữa cháy (PCCC) do diện tích eo hẹp. Giá thuê là 4 triệu đồng/tháng cho căn phòng chưa tới 12m2.

Hay từng chứng kiến một vụ cháy ở hầm xe phòng trọ cách đây 4 năm trước, Thanh Huyền - trọ tại hẻm nhỏ trên đường Trung Kính (Hà Nội) - kể lại, khi đó em đang học bài thì thấy khói nghi ngút bốc lên trên phòng. Huyền vội chạy xuống dưới xem sự việc, được bảo vệ báo có sự cố ở khu vực nhà xe với xe đạp điện và đã xử lý được rồi. Sau đó, khu trọ này không cho phép xe đạp điện, xe máy điện sạc tại đây nữa.

"Khi đó em không nghĩ nhiều. Anh trai em đi xe đạp điện phải sạc ở chỗ làm chứ chung cư không cho sạc nữa. Đọc thông tin mấy vụ cháy gần đây, em giật mình. Chung cư của em vẫn may mắn vì bác bảo vệ kịp thời xử lý sự cố", Huyền kể.

Tại nhiều khu trọ ở nội thành Hà Nội và TPHCM, các nhà trọ được xây dựng san sát nhau, ngăn cách bằng những bức tường. Dưới tầng trệt, xe máy để chật kín lối đi. Nếu xảy ra cháy ở khu vực để xe chắc chắn lửa sẽ lan rất nhanh và hậu quả khó lường.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội là lời cảnh báo cho các địa phương về đảm bảo an toàn cháy nổ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngoài ra, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM (PC07) cho biết, TPHCM có số lượng người lao động và học sinh, sinh viên tập trung về làm việc, học tập cao, vì thế nhu cầu thuê trọ tại các khu nhà cho thuê, chung cư mini phổ biến. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn về PCCC đối với loại hình trên lại không được chủ cơ sở và người thuê trọ thật sự quan tâm. Trong khi đó, loại hình nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini... tương đối nhiều nguy cơ phát sinh cháy nổ cao.

Công an TPHCM cũng đưa ra khuyến cáo với các chủ nhà trọ và người thuê phòng về biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ.