Tình trạng cá chết ở hồ Tây đã xuất hiện trong vài ngày gần đây, với số lượng cá chết lớn, lan tỏa trên mặt hồ vào ban đêm và sáng, rồi trôi dạt vào khu vực ven bờ hồ gần đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên... Nhiều xác cá bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi khó chịu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 17/9, tại khu vực ven bờ hồ Tây lại xuất hiện tình trạng cá chết bốc mùi dạt vào bờ trên đường Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên, ám ảnh người dân.

Tại những khu vực xảy ra tình trạng cá chết, nước hồ Tây có màu xanh đậm, xuất hiện các lớp màng và váng nổi lên trên mặt nước.

Người dân sinh sống ven hồ Tây ám ảnh mùi cá chết - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VietNamnet, vào ngày 26/8, sau khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Sau đó UBND quận Tây Hồ phối hợp tác với Sở Xây dựng để chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng) đôn đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội theo dõi, kiểm tra và tăng cường thu vớt xác cá chết để đảm bảo môi trường và cảnh quan đô thị.

Vào thời điểm đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, xác định một số nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết ở hồ Tây, bao gồm: thay đổi thời tiết, thiếu không khí và hàm lượng oxy trong nước giảm, chất lượng nước bị ô nhiễm và chứa khí độc (do bùn, tảo...).

Tình trạng cá chết ở Hồ Tây lại tái diễn nghiêm trọng - Ảnh: VietNamNet

UBND quận Tây Hồ cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các UBND các phường xung quanh hồ và các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi, hợp tác và đôn đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội để tăng cường thu vớt cá chết từ xa trước khi trôi vào bờ, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước hồ và đảm bảo cảnh quan.

Đồng thời, quận cũng sẽ tăng cường lực lượng từ các UBND của các phường và các đơn vị khác để tham gia hợp tác thu vớt xác cá chết (đối với các vùng có nhiều cá chết)...

Tuy nhiên, cứ mỗi đợt cá chết do thời tiết thay đổi, người dân sinh sống và lưu thông trên các tuyến đường ven hồ Tây lại tiếp phải chịu đựng mùi không khí ô nhiễm.