Trong lúc đi ra sau vườn nhà của con trai là anh Nguyễn Duy Th. (ngụ thôn 1, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê), bà Trần Thị Ph. tá hỏa khi phát hiện 1 người chết trong tình trạng treo cổ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa 17/9, ông Hoàng Xuân Tần, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay trên địa bàn vừa phát hiện một nam thanh niên chết trong tình trạng treo cổ.

Cụ thể, vào khoảng 6h30 cùng ngày, trong lúc đi ra sau vườn nhà của con trai là anh Nguyễn Duy Th. (ngụ thôn 1, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê), bà Trần Thị Ph. tá hỏa khi phát hiện 1 người chết trong tình trạng treo cổ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi lại gần thì bà Ph. mới bàng hoàng chết lặng, khi phát hiện người đàn ông đó chính là anh N.P.Tr. (SN 1997, ngụ thôn 1, xã Điền Mỹ), con trai của bà.

"Nạn nhân Tr. từ trước tới nay có biểu hiện trầm cảm, tính tình thất thường. Xác minh ban đầu cho thấy, anh Tr. tử vong nghi do treo cổ tự tử", lãnh đạo UBND xã Điền Mỹ nói.

Hiện, thi thể anh Tr. đã được gia đình bà Ph. đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

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