Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai tử vong sau vườn nhà

Đời sống 17/09/2023 16:24

Trong lúc đi ra sau vườn nhà của con trai là anh Nguyễn Duy Th. (ngụ thôn 1, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê), bà Trần Thị Ph. tá hỏa khi phát hiện 1 người chết trong tình trạng treo cổ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa 17/9, ông Hoàng Xuân Tần, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay trên địa bàn vừa phát hiện một nam thanh niên chết trong tình trạng treo cổ.

 

Cụ thể, vào khoảng 6h30 cùng ngày, trong lúc đi ra sau vườn nhà của con trai là anh Nguyễn Duy Th. (ngụ thôn 1, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê), bà Trần Thị Ph. tá hỏa khi phát hiện 1 người chết trong tình trạng treo cổ.

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai tử vong sau vườn nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi lại gần thì bà Ph. mới bàng hoàng chết lặng, khi phát hiện người đàn ông đó chính là anh N.P.Tr. (SN 1997, ngụ thôn 1, xã Điền Mỹ),  con trai của bà.

"Nạn nhân Tr. từ trước tới nay có biểu hiện trầm cảm, tính tình thất thường. Xác minh ban đầu cho thấy, anh Tr. tử vong nghi do treo cổ tự tử", lãnh đạo UBND xã Điền Mỹ nói.

Hiện, thi thể anh Tr. đã được gia đình bà Ph. đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

 

Thót tim dân bản cùng bộ đội lao vào nhà cháy cứu 2 cụ già ở Nghệ An

Thót tim dân bản cùng bộ đội lao vào nhà cháy cứu 2 cụ già ở Nghệ An

Ông Xồng Bá Dênh - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà của người dân bị thiêu rụi.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai tử vong tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 26 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 45 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 56 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích