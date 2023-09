Thót tim dân bản cùng bộ đội lao vào nhà cháy cứu 2 cụ già ở Nghệ An

Trong khi mọi người đang ngủ bất ngờ nghe tiếng nổ lốp đốp, cùng với tiếng gọi thất thanh của vợ chồng ông Tu. Ngay lập tức nhiều người dân trong bản Tổng Khư được huy động, cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi (thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và lãnh đạo xã Na Ngoi có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 17/9, ông Xồng Bá Dênh, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho phóng viên Dân trí biết, vụ cháy nhà nói trên xảy ra tại gia đình ông Lầu Nỏ Tu (SN 1950, tại bản Tổng Khư, xã Na Ngoi) vào khoảng 21h30 ngày 16/9.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Đến 23h45 cùng ngày, với sự nỗ lực của chính quyền, người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để lây lan sang các hộ gia đình khác.

"Ngọn lửa được cho là xuất phát từ căn bếp, chỉ trong chốc lát đã cháy lan rất nhanh. Do căn nhà bếp được làm bằng gỗ sa mu đã lâu, khi ngọn lửa bốc cháy đã lan sang căn nhà lớn phía trên. Lực lượng được huy động tới để dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên khi khống chế được đã thiêu rụi căn nhà… Nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện", ông Dênh nói.