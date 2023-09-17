Thót tim dân bản cùng bộ đội lao vào nhà cháy cứu 2 cụ già ở Nghệ An

Ông Xồng Bá Dênh - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà của người dân bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 17/9, ông Xồng Bá Dênh, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho phóng viên Dân trí biết, vụ cháy nhà nói trên xảy ra tại gia đình ông Lầu Nỏ Tu (SN 1950, tại bản Tổng Khư, xã Na Ngoi) vào khoảng 21h30 ngày 16/9. Trong khi mọi người đang ngủ bất ngờ nghe tiếng nổ lốp đốp, cùng với tiếng gọi thất thanh của vợ chồng ông Tu. Ngay lập tức nhiều người dân trong bản Tổng Khư được huy động, cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi (thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An) và lãnh đạo xã Na Ngoi có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí Đến 23h45 cùng ngày, với sự nỗ lực của chính quyền, người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để lây lan sang các hộ gia đình khác. "Ngọn lửa được cho là xuất phát từ căn bếp, chỉ trong chốc lát đã cháy lan rất nhanh. Do căn nhà bếp được làm bằng gỗ sa mu đã lâu, khi ngọn lửa bốc cháy đã lan sang căn nhà lớn phía trên. Lực lượng được huy động tới để dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên khi khống chế được đã thiêu rụi căn nhà… Nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện", ông Dênh nói.

Căn nhà được làm bằng gỗ bị cháy rụi - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VTC News, ông Dênh cho biết, rất may, khi đám cháy xảy ra, người dân đã kịp thời lao vào đưa ông Tu cùng vợ thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy khiến nhà bếp diện tích 30m²; 2 gian nhà lớn diện tích khoảng 36m², cùng một số tài sản, vật dụng sinh hoạt của gia đình bị thiêu cháy. Rất may không thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ, lực lượng đồn Biên phòng Na Ngoi đã phối hợp với người dân giúp đỡ gia đình dọn dẹp, sớm ổn định cuộc sống.

Xót xa bé gái mất cả gia đình sau vụ cháy chung cư mini: Thoát chết nhờ hàng xóm kéo vào nhà, nhưng trở nên lầm lì và ít nói Bé gái L.T.N. (13 tuổi, quê ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội), người duy nhất trong gia đình 4 người còn sống sót sau vụ cháy. Cháu N. được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau khi thoát khỏi đám cháy, sau đó người thân đã đến đón về nhà chịu tang bố mẹ và em trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-dan-ban-cung-bo-oi-lao-vao-nha-chay-cuu-2-cu-gia-o-nghe-an-617325.html