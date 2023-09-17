Tai nạn xảy ra khoảng 15h30 ngày 16/9 tại đèo Ba Bồ, km 192+800 tuyến Quốc lộ 3B thuộc địa phận thôn Nà Mền, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 16.9 tại tại đèo Ba Bồ, km 192+800 tuyến Quốc lộ 3B thuộc địa phận thôn Nà Mền (xã Yên Thượng, Chợ Đồn).
Ô tô khách BKS 97F-000.29 do Trịnh Tiến T. (SN 1984) điều khiển theo hướng từ thị trấn Bằng Lũng đi xã Bản Thi bị mất lái lật xuống ven đường.
Theo thông tin từ VOV, tại thời điểm đó, đoạn đường đang thi công sửa chữa nên ô tô đã đè trúng một công nhân. Hậu quả khiến người này tử vong, 1 hành khách trên xe bị thương.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.