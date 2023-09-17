Tại ngã tư đường 16 Tháng 4 và Nguyễn Văn Nhu thuộc phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 17h ngày 16/9, tại ngã tư đường 16 Tháng 4 và Nguyễn Văn Nhu thuộc phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Trước đó, tài xế xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) dừng xe để bỏ đá cho một quán vỉa hè. Sau khi bỏ đá xong, tài xế lùi xe để quay đầu không may cán bé gái 4 tuổi đang ngồi phía sau. Vụ va chạm làm bé gái tử vong tại chỗ.

Người dân địa phương chứng kiến kể lại, thời điểm xe tải dừng bỏ đá, bé gái đến ngồi sau xe để đi vệ sinh. Nhiều người chứng kiến nhưng không kịp hô hoán nên xảy ra sự việc đau lòng. Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Giao thông, một sự việc tương tự xảy ra vào sáng ngày 26/8, nguồn tin tại Bình Dương cho biết, Công an thị xã Bến Cát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm bé trai hơn một tuổi tử vong.

Cụ thể, tối 25/8, nam tài xế điều khiển ô tô bán tải biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường DJ9 của khu dân cư thuộc phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát.

Khi đến gần nhà, nam tài xế cho ô tô lùi để dừng đậu nhưng không thấy một bé trai hơn một tuổi đang ở phía sau nên đã tông trúng. Hậu quả, bé trai bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

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