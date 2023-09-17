Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vào chiều ngày 16/9, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Cụ thể, khoảng 14h30 chiều cùng ngày, anh N.V.H. (17 tuổi; quê tỉnh Bắc Giang, thường trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cùng bố đi bắt ốc. Khi người bố lặn xuống biển, anh H. đi lại ở trên bờ thì không may bị sẩy chân ngã xuống nước.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân gần đó đã tiếp cận đưa nạn nhân lên bờ, phối hợp cùng lực lượng Quân y trên đảo sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Theo thông tin từ báo Đời sống và Xã hội, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cho biết, anh H. vừa được người bố đưa ra đảo. Bố anh H. lâu nay làm đầu bếp cho một nhà hàng ở trên đảo.

Hiện tại, thi thể nạn nhân được đưa vào bờ để lo hậu sự.

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