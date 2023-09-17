Anh Toàn là con trai thứ 2 trong gia đình có 5 người con. Vì nhà đông con, kinh tế khó khăn nên học hết cấp 3, anh đi theo anh rể học sửa chữa ô tô.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, anh Văn Bá Toàn (SN 1982), ngồi gục dưới bàn thờ vợ. Dường như anh vẫn chưa tin vào sự ra đi đột ngột, đau đớn của vợ mình - chị L.T.T.T (SN 1989). Kể từ khi vợ mất đến nay, anh Toàn chưa một phút chợp mắt, cứ ngồi gục một chỗ, đau đớn, dày vò bản thân.

Niềm vui của vợ chồng trẻ càng nhân đôi khi chị T có bầu và sau đó sinh được một cháu trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Nhà có thêm miệng ăn, anh Toàn dứt áo sang Nga với hy vọng vợ con bớt cảnh bần cùng. Thế nhưng, xứ người không như anh kỳ vọng, lại còn mang thêm cho mình bệnh đau dạ dày và chứng không ngủ được.

Chị L.T.T.T (SN 1989), quê ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị theo học tại một trường cao đẳng ở TP Vinh. Anh chị gặp và đem lòng yêu thương nhau. Thế nhưng, học xong, chị T quyết định sang Nga xuất khẩu lao động, còn anh Toàn thì vẫn làm việc ở Vinh. Tình yêu đẹp “đứt gánh” giữa đường. Sau nhiều năm mưu sinh xứ người, chị T về nước. Duyên số một lần nữa đã cho anh chị gặp lại nhau. Và lần này, họ quyết định gắn bó thành vợ thành chồng vào năm 2017.

Anh Toàn về nước, quay trở lại với nghề sửa chữa xe ô tô, còn chị T làm nhân viên cho 1 công ty bất động sản ở TP Vinh. Vì nhà bố mẹ chật chội, lại đông người nên cách đây khoảng 4 năm, anh Toàn cùng vợ thuê 1 phòng trọ ở đường Yên Dũng Thượng (cách nhà bố mẹ không xa) để ở.

Ngôi nhà trọ tồi tàn anh Toàn vừa thuê ở gần nhà bố mẹ - Ảnh: Báo Giao Thông

Nhìn em trai và cháu, chị Văn Thị Lan (chị gái Toàn) xót xa, kể trong nước mắt: Bố chị là công nhân xí nghiệp thủy lợi, còn mẹ là công nhân xây dựng. Sau khi nhường đất để xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh, bố mẹ chị quyết định mua mảnh đất ở đây. Tuy nhiên, sau này mới biết là người ta chỉ bán phần trên đất, cả khu này đều thế. Hiện các gia đình đang làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn chưa được. Mẹ mất vì bạo bệnh từ lâu, hiện gia đình em trai đầu sống với bố đã 71 tuổi, còn gia đình 2 em trai phía sau thì đang đi ở trọ.

“Toàn hơi trầm tính, ít nói nhưng bù lại cái T vui vẻ và rất yêu thương chồng con, gia đình. Em ấy đi khi còn trẻ quá, không có mẹ, cháu tôi sẽ lớn lên thế nào đây. Hôm vừa rồi nghe cháu nói: Lần trước, con đo thì con lớn gần bằng mẹ rồi, nhưng nay mẹ mất rồi con không biết đo như thế nào nữa mà tôi lặng người”, chị Lan nghẹn ngào.

Người phụ nữ ngã xuống đường bị xe chở rác cán qua tử vong - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 7h30 ngày 11/9, chị L.T.T.T. (SN 1989, trú ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu hướng về trung tâm TP Vinh.

Chị T. bị ngã ra đường do tài xế ô tô màu trắng mang BKS: 37A-968… bất ngờ mở cửa. Đúng lúc đó, xe chở rác BKS: 37N – 9735 chạy tới, cán qua người khiến chị tử vong. Thời điểm này, nạn nhân đang mang thai.

Đến trưa ngày 15/9, phía công an vẫn chưa có thông báo nào về vụ tai nạn của vợ anh. Trong khi đó, gia đình và tài xế xe con, xe chở rác cũng đã qua xin lỗi, nói chuyện với gia đình.

Liên hệ qua điện thoại, N.Q.T (tài xế mở cửa xe ô tô) cho biết đang bị ốm.